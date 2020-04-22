Akrilik Kumaş Nedir? Akrilik Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Akrilik, yün kumaş ile benzer özellikler sergileyen bir kumaş türüdür. Bu sebeple de özellikle kış aylarında kullanılan; kazak, atkı ve eldivenlerin içeriğinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak halı ve kilim tarzındaki ev ürünlerinde de akrilik kumaşa yer verilmektedir.

Akrilik Kumaş Nedir?

Akrilik kumaş, akrilonitril olarak bilinen bir tür sentetik polimerden üretilmektedir. Bu polimer, elyaf ya da bazı kömür bazlı kimyasallarla birleştirilerek kumaş haline getirilmektedir. Bu sebeple akrilik için “yakıt bazlı elyaf” tanımı da yapılmaktadır. Akrilik, dünya üzerinde üretilen tüm kumaşlar arasında en az nefes alabilen kumaştır. Bu özelliği ile genellikle ısının tutulması gereken ürünlerin imalatına katılmaktadır.

Akrilik Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Akrilik kumaş kendine ait farklı özellikler taşımaktadır. Yün elyaf ile görüntü açısından oldukça benzer olan bu kumaş türü; yanan bir yapıda olup, oldukça kolay alev almaktadır. Bu kumaş türü tıpkı elyaf ve yünde olduğu gibi esneme özelliğine sahip, rahat bir yapıdadır. Sentetik bir malzeme olarak kabul edilen akriliğin nefes alma özelliği oldukça düşüktür. Bu sebeple de ısı tutma yeteneği diğer kumaşlara nazaran daha yüksektir.