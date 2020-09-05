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05.09.2020 - 04:39 |

Alara İsminin Anlamı Nedir? Alara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Alara ismi kız çocuklarına verilen isimlerden biridir. Kişiler çocuklarına bu ismi seçerken anlamlarını da merak etmektedir. Sizler için Alara ne anlama gelir, ne demek ve Kuran'da geçiyor mu araştırdık. Tüm detaylarıyla ismin anlamını öğrenerek tercihinizi yapabilirsiniz.

Alara İsminin Anlamı Nedir? Alara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Alara kelimesi dilimize başka dillerden geçmemiştir yani kelime Türkçe kökenlidir. Genellikle kırmızı süs manasında kullanılan bir tamlama olarak bilinir. Farklı anlamları da bulunmaktadır.

Alara Ne Demek?

Alara isminin renk sembolü pembedir ve kız çocuklarına verilen bir isimdir. Kelime olarak da 3 farklı anlama gelmektedir. Alara kelimesinin anlamları:

Bir tür kilim ya da çul manasına gelir.

Sabah saatlerinin ilk ışıklarını ifade eder.

Kırmızı süs manasında bir tamlama olarak kullanılır.

Kelime Türkçe kökenli olduğu için iki Türkçe kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur. Al kelimesi kırmızı manasına gelir. Ara kelimesi de süs, benzerlik manalarına gelir. Böylelikle iki kelime birleşerek kırmızı süs anlamında kullanılmaktadır. Sabah saatlerinde doğan güneşin yaydığı kırmızı ışıkları belirtmek için de kullanılmaktadır.

Alara kelimesi daha çok özel isim olarak kullanıldığı için Türk Dil Kurumunda karşılığı bulunmamaktadır. Alara ismini taşıyan kişilerin karakteristik özellikleri şu şekildedir:

Sanat dallarına yatkın

Atılgan yapıya sahip

Enerjik ve hareketli

Kararsız düşünce yapısı

Mantığı ve liderliği ön planda

Yetenekli ve naif

Sevmeye ve sevilmeye önem veren

Sadakate ve gerçek aşka önem veren

Güvenilir

Sıcakkanlı

Alara İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Alara ismi Kuran'ı Kerim'de geçen isimler arasında yer almamaktadır. Zaten köken itibariyle Arapça bir kelime olmadığı için bu bilinen bir husustur. Ancak taşıdığı anlamlar itibariyle İslam dinine ya da kültürüne aykırılık içermediği için İslam alimleri tarafından tercih edilmesinde sakınca görülmemektedir. İsmin anlamını öğrenen kişiler arzu ederlerse bu ismi tercih edebilir.

 

 

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