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22.02.2021 - 14:47 |

Albino Nedir, Neden Olur? Albino Hastalığı Kalıtsal Mıdır?

İnsanların vücutlarında doğuştan veya sonradan oluşabilecek birçok problem olabilmektedir. Bu rahatsızlıkların başında ve doğuştan olanlarından biri de albino olmaktadır. İnsanlar da normal olarak albino rahatsızlığı hakkında sorular sormaktadır. Genellikle bu sorular Albino nedir, neden olur? Albino hastalığı kalıtsal mıdır? Şeklinde soruları bulunmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Albino Nedir, Neden Olur? Albino Hastalığı Kalıtsal Mıdır?
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Albinonun genel olarak bir tanımının yapılması gerekir ise pigmentte olan anomalilikler olarak tabir edilmektedir. Bu rahatsızlığın tedavisi maalesef olmamaktadır fakat önlemler alındığında normal bir birey olarak hayatlarında devam edebilmektedirler.

Albino Nedir, Neden Olur? 

Genlerin dizilişi veya irsi olabilecek şekilde pek çok nedenden ortaya çıkan ve genel olarak deri pigment değişikliği olarak bilinen bir hastalık türüdür. Bu hastalık türünün her hangi bir tedavisi bulunmamaktadır. Fakat en uygun önlemler e başvurulduğu zaman olabildiğince rahat bir yaşam sürülmesi mümkün olmaktadır.

Genellikle albino vakalarının cilde saç ve ten renklerinde oldukça solgun olma durumu mevcuttur. Albino genel olarak Türkiye de pek çok bireyde bulunmaktadır. Fakat sıklığına bakıldığı zaman aslında o kadar sık karşılaşılan bir durumu olarak görülmemektedir. Bazı durumlarda albino hal kuşlarda ve diğer hayvanlarda da görülmektedir. Hatta bazı bitkiler daha albino olabilmektedir. Doğada bulunan bazı canlılar için de albino olma durumu doğal seçim gereği oluşabilmektedir.

Albino Hastalığı Kalıtsal mıdır?

Albino hastalığı yapılan araştırmalar doğrultusunda kalıtsal ve genden gene aktarılan bir hastalık olduğu bilinmektedir. Birçok birey doğum yapılmadan önce çocuklarında albino hali var veya yok olduğunu merak etmektedir. Fakat bu durum öğrenilmeden önce bu durum var ise de değiştirilemeyeceği öğrenilmelidir. Çünkü kalıtsal hastalıkların gen yapısına işlemesinden dolayı rahat rahat düzelmeyeceği bilinmelidir. Zaten bu yüzden bir tedavisi yoktur bu rahatsızlığın.

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