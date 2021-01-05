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05.01.2021 - 16:15 |

Alerji Belirtileri Nelerdir? Alerji Tipleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Alerji Neden Olur?

Alerji, kısaca bağışıklık sisteminin aşırı şekilde reaksiyon göstermesi olarak tanımlanır. Genellikle, arı zehri, polen ve hayvan kepeği gibi yabancı maddelere alerjik reaksiyon gösterilir. Alerjik reaksiyon çoğu zaman tehlikeli olmasa da bazı durumlarda aşırıya gider ve hayati sorunlara neden olur. Alerji nedir, belirtileri nelerdir, çeşitleri nasıldır ve neden oluşur sorularına yanıtları derledik.

Alerji Belirtileri Nelerdir? Alerji Tipleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Alerji Neden Olur?
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 Vücudumuzun genel yapısını koruyan sisteme bağışıklık denir. Bağışıklık sistemi, vücudu zararlı dış etkenlere karşı koruyan, tepki veren bir yapıdır. Alerji sorunu olan kişilerde bağışıklık sistemi vücuda zararlı olmayan maddelere karşı tepki verir. Bu durum alerjik reaksiyon olarak ortaya çıkar. 

 Alerji Belirtileri Nelerdir?

 Alerji maddelere veya başka durumlara bağlı olarak gelişebilir. Bu durumlarda alerjinin belirtileri, yaşanan duruma göre farklılıklar gösterebilir. Alınan yabancı maddelerle ortaya çıkan alerji sorunlarında, kişinin solunum yolları, cildi veya solunum yollarında çeşitli problemler meydana gelir. Farklı alerji durumlarında ise belirtiler farklı olabilir. Örnek olarak, böcek sokması durumunda, sokulan tarafta şişlikle birlikte vücutta genel kaşıntı oluşabilir. 

 Alerji Tipleri ve Çeşitleri Nelerdir?

 Bağışıklık sistemi, sadece tüketilen yiyeceklere değil, dışarıdan vücuda giren tüm maddelere karşı korumacı yapıdadır. Bundan dolayı, alerji durumu sadece yiyecekler yoluyla değil farklı durumlarda ortaya çıkabilir. Bunlar, alerjinin çeşitlerini oluşturan faktörlerdir. 

Gıda alerjisi yaygın olan bir alerji tipidir. Ağızda karıncalanmalar, dilde ve yüzde şişlikler oluşması gıda alerjisiyle birlikte meydana gelir.

İlaç alerjisi, nefes darlığına ve ciltte kaşıntılara yaygın şekilde sebep olur. 

Arı veya böcek sokması durumunda, genel kaşıntı ve akut bölgede şişlikler meydana gelir. 

Egzama gibi alerji türü ise vücudun pullanmasına, cildi kabuk çıkartmasına ve dökülmesine neden olur. 

Alerji Neden Olur?

 Alerjinin ortaya çıkış süreci, normalde zararsız olan ancak bağışıklık sisteminin zararlı gördüğü zararlı maddenin vücuda girişiyle başlar. Aşırı tepki sonucunda, bağışıklık sistemi bu maddeye karşı antikor üretimine başlar. İşte bu antikorlar, tekrardan alerji oluşturulan maddelerle karşılaşıldığı zaman çeşitli kimyasal maddeleri üretirler. Bu durum, vücudun beklenmeyen problemler yaşamasına neden olur. Vücutta genellikle gözle görülür problemler meydana gelir. 

 Alerji Nasıl Önlenebilir?

 Alerjinin önlenmesi, genelde kişinin sahip olduğu alerji tipine göre farklılık gösterir. Ancak ortak bazı önlemlerin mevcut olması, alerjiye karşı önlem alınmasını kolaylaştırır. 

Kişinin alerjisini tetikleyen gıdalardan, maddelerden uzak durması gereklidir. Neye alerji duyuluyorsa, mümkün olduğunca daha az temas sağlanmalıdır. Mümkünse hiç temas olmamalıdır. 

Toza alerjisi olanlar, evde sıklıkla temizlik yapmalı, güneşe alerjik reaksiyon gösterenler mümkün olduğunda güneşten uzak durmalıdır. 

Kişinin bu hususta günlük tutması çok önemli olarak görülür. Hangi yiyecekleri yedikten sonra alerjiye maruz kaldığı, neler karşısında tepki gösterdiğini mutlaka burada not etmelidir. Bunlar tedavide oldukça değerli bilgiler içerebilir.

Alerji Tanısı Nasıl Konulur?

 Uzman doktorlara başvurulduktan sonra hastaya çeşitli sorular sorularak, alerjik reaksiyonlar saptanmaya çalışılır. Bunun yanında fiziksel muayene ve bazı testler alerjiyi teşhis etmek için gerekebilir. Ancak kişinin tam olarak neye alerjisi olduğunun bilinmesi çağın teknolojik birikimiyle mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı uzman doktorlar hastalarına tedavi uygulaması aşamasında çeşitli tavsiyeler verebilirler. 

 Alerji Tedavisi Nasıl Olur?

Uzman doktorlar, teşhisinin tam konulması için hastaya günlük tutmasını tavsiye ederler. Bu durum teşhiste etkili olabildiği gibi tedavinin gelişiminde de çok değerlidir. Alerjinin tedavisi için reaksiyon gösterilen dış etkenler bilinirse, tedavi çok daha kolay gerçekleşir. Kişiye mümkün olduğunca bunlara karşı dikkatli olması önerilebilir. Bunun yanında, alerji reaksiyonlarının belirtilerini azaltmak için çeşitli bazı sprey ilaçlar uzmanlar tarafından önerilebilir. 




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