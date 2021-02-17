Alerjik Kaşıntı Nedir, Neden Olur? Alerjik Kaşıntıya Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Kaşıntıya neden olan sorun ortadan kalkınca kaşıntı da ortadan kalkmış olur. Alerjik kaşıntı, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Vücudun tümünde ya da sadece bir bölümünde ortaya çıkan kaşıntı yanma, batma, ısırılma ve cilt yüzeyinde böcek geziyormuş gibi hissetmeye neden olur.

Alerjik Kaşıntı Neden Olur?

Alerjik kaşıntı, toz, böcek, deterjan gibi çeşitli dış etkenlere karşı ortaya çıkan kaşıntı halidir. Kaşıntı pek çok hastalığın habercisi olabilir. Bu nedenle kaşıntı, çeşitli deri hastalıkların habercisi olabilir. Çeşitli dermatotolojik hastalıklar, cilt sorunları, hematolojik hastalıklar ve endokrin hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi kaşıntıya neden olan altta yatan sebebin tedavi edilmesi ile kaşıntı son bulur.

Bütün vücutta yaygın bir şekilde kaşıntıya yol açan deri veya alerjik hastalıklara atopik dermatit, kserozis, ürtiker, sistemik kontakt dermatit, egzama, böcek ısırığı (uyuz) , dermatit herpetiformis, mastositoz ya da pemfigoid gibi önemli deri hastalıkları sayılabilir.

Alerjik Kaşıntıya Ne İyi Gelir?

Alerjik kaşıntıya en çok iyi gelen doğal yöntemlerden birisi soğuk sudur. Kaşınan bölgeye direkt olarak soğuk su ile kompleks uygulayarak kaşıntıyı azaltabilirsiniz. Kaşıntı soğuk su uygulaması sayesinde kısa bir süre içinde kendiliğinden geçer. Soda kaşıntıya iyi gelen bir diğer doğal yöntemdir. Bunun yanı sıra limon, karanfil yağı ve yulaf ezmesi de kaşıntının geçirilmesine yardımcı olur.

Alerjik Kaşıntıya Nasıl Geçer?

Alerjik kaşıntının geçmesi için kaşıntıya neden olan faktörlerin ortadan kalkması gerekir. Terleme, aşıntı kaşıntıya neden olabilir. Bu nedenle terlemeye engel olacak yöntemlerin kullanılması gerekir. Giysilerinizde tercih ettiğiniz kumaşlar kaşıntıya neden olabilir. Bu nedenle olabildiğince organik ve pamuklu kumaştan yapılmış giysileri tercih etmeniz gerekir.

Alerjik Kaşıntının Nedenleri Nelerdir?

Alerjik kaşıntıya böcek ısırması gibi faktörler neden olabileceği gibi kaşıntının tam nedeninin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için alerji testi yapılması gerekir. Stresli bir yaşam vücudun dengesini bozabilir ve kaşıntıya neden olabilir. Vücudun neye ya da hangi maddelere alerjisi olduğu tespit edilerek kaşıntının tedavi edilmesi sağlanabilir. Kansızlık da kaşıntıya yol açabilen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Kaşıntının neden kaynaklandığını tespit ederek tedavisi kısa süre içinde yapılmalıdır.