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15.01.2021 - 17:28 |

Alerjiye Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Yöntemlerle Tedavi Mümkün Mü?

Alerji çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişir. Peki, alerjiye ne iyi gelir, nasıl geçer? Doğal yöntemlerle tedavi mümkün mü? İşte, tüm detaylar.

Alerjiye Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Yöntemlerle Tedavi Mümkün Mü?
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 Vücudumuz sürekli olarak dış düşmanlarla karşı karşıyadır: mikroplar, virüsler, bakteriler. Onlarla savaşmak için güçlü bir silahı var; bağışıklık sistemi. 

Alerjiye Ne İyi Gelir?

 Alerji, a priori zararsız olan maddelere karşı tolerans kaybına karşılık gelen bağışıklık sisteminin bir bozulmasıdır. Alerjisi olan kişilerin sayısı birkaç on yıl boyunca önemli ölçüde artmış gibi görünüyorsa, ister ilaç tedavisi ister bir duyarsızlaştırma stratejisi olsun, yönetimi için artık etkili çözümler var.

 Besin alerjisi durumunda, tek tedavi, hayatının geri kalanında yiyecekleri tüketmeyi bırakmaktır.

 Genellikle anafilaktik şoka neden olabilen ağaç yemişleri, yer fıstığı, balık veya kabuklu deniz hayvanlarına karşı güçlü gıda alerjisi olan kişiler, zamanla alerjik reaksiyonu yavaşlatan bir adrenalin oto-enjektörü bulundurmalıdır. Tıbbi yardım alın. Latekse, bazı ilaçlara ve böcek ısırıklarına karşı alerjilerin de anafilaktik şoka neden olabileceğini unutmayın.

 Polen, toz ve akarlar bazen kaşıntı, egzama, kızarıklık veya tahriş edici bir öksürük ile kendini gösteren alerjilere neden olur. Semptomları gidermek için, tamamen bitkisel büyükannelerin doğal ilaçlarını tercih edebilirsiniz.

 Tekrar tekrar hapşırır veya öksürür müsünüz? Kuru kekik, lavanta, papatya ve hatta okaliptüs veya adaçayı ile iyi bir bitki çayı hazırlamak için biraz su ısıtın. Anında yatıştırıcı etki yapar.

 Egzamaya yatkınsanız, düzenli olarak iyi içmeyi unutmadan uygulamak için iyi bir kil tabakası gibisi yoktur. Biraz zeytinyağı da kullanabilirsiniz.

 Alerji durumunda çok sık tahriş meydana gelir. Gözler kaşınır ve mukoza zarları etkilenir. Kaşıntılı gözleri yatıştırmak için birkaç dakika soğuk kompres uygulayın. Burun delikleri için yarım çay kaşığı tuzu 250 ml sıcak suyla karıştırmanız yeterlidir. Çözünmesine izin verin ve sonra bu sıvıyı bir şırınga kullanarak her bir burun deliğine enjekte edin.

 Alerji Nasıl Geçer?

 Bazılarımız baharın ilk tomurcuklarının nihayet geldiğini görmek için sabırsızlanıyor. Diğerleri, koklama, hapşırma, öksürme, boğaz kaşıntısı ve sulu, kaşıntılı gözlerle eşanlamlı olan bu günden korkuyor.

 Alerjisi olanlarda bağışıklık sistemi polen gibi genellikle zararsız olan herhangi bir tetikleyiciye aşırı tepki verir. Bu alerjenin bir tehdit olduğu düşünülür ve vücut daha sonra sizi korumayı amaçlayan ve bu süreçte semptomlarınızı üreten histamin adı verilen bir kimyasal üretir.

 Mevsimsel alerjilere yabancı değilseniz, muhtemelen nöbet tetikleyicilerinizin ne olduğunu ve hapşırmayı durdurmak için ne yapmanız gerektiğini, ister ilaç almak ister bir dizi doğal ilaç kullanmak olsun, zaten belirlemişsinizdir.

 Bu tetikleyicilerden mümkün olduğunca kaçınmak kesinlikle önleme programınızın bir parçası olmalıdır.

 Bazı araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin alerji geliştirme riskini azalttığını ve semptomları azalttığını göstermiştir. Somon gibi yağlı balıklarda ve kuruyemişlerde bulacaksınız . Alerjilerin yatıştırılması, bu omega-3'lerin antienflamatuvar özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir.

 Doğal Yöntemlerle Tedavi Mümkün mü?

 Alerji her yaşta başlayabilir. Yeni doğmuş bir bebek veya çok küçük bir çocuk alerjik olabilir. Belirtiler doğumdan itibaren ortaya çıkabilir. Yetişkinlikte de görünebilirler. Doğal çözümleri vardır.

 Hapşırmaktan burun akıntısı var mı? Isırgan otu, büyükannelerin burun akıntısı için kullandıkları ideal bir çare. 150 ml sıcak suya iki çay kaşığı ısırgan otu dökmeniz ve yaklaşık on dakika bekletmeniz yeterlidir. Günde üç kez içmek gerekir.

 Elma sirkesi, boğazınızı yumuşatmak için her gün iki çay kaşığı elma sirkesi ve bir bal eklediğiniz bir bardak su içerek alerjik riniti önlemeye yardımcı olur.

 Polen alerjisini önlemek için günde bir elma yeterli değildir, ancak elmada bulunan güçlü bir bileşik kombinasyonu yine de faydalı olabilir. Önerilen günlük C vitamini miktarına bağlı kalmak, alerji ve astıma karşı korunmaya yardımcı olabilir.

 Kao, siyah üzümün kabuğunda bulunan ve kırmızı şarabın temelini oluşturan antioksidan olan efsanevi resveratrolün, alerjik semptomları azaltabilen anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu açıklanıyor.

 Vücudunuzu mevsimin başlangıcına hazırlamak için neden yaklaşık üç hafta süren bir magnezyum klorür kürü deneyebilirsiniz.

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