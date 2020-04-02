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02.04.2020 - 18:32 |

Alkol, paraben ve parfüm cildi nasıl etkiler?

Alkol, parabenler ve parfüm birçok cilt bakım ürününde bulunmaktadır. Nemlendiriciler, temizleyiciler ve daha fazlasında faydalı işlevler gerçekleştirebilirler; ürününüzün raf ömrünü uzatabilir, cildinizde hafif bir yüzey oluşturabilir veya daha duyusal bir kullanım deneyimi için ürün kokusunu artırabilirler. Bununla birlikte, bazı cilt tiplerinde bu üç bileşen rahatsızlık, tahriş ve lekelere neden olabilir. Cilt bakım ürünlerinin neden bu üç bileşeni içerdiğini ve hassas bir cildiniz varsa neden bunlardan kaçınmanız gerektiğini sizin için araştırdık.

Alkol, paraben ve parfüm cildi nasıl etkiler?

Parabenler

Kozmetik ürünlerde parabenler yaygın olarak kullanılır. Çünkü parabenler ürün bütünlüğünü ve cilt bakım ürününüzün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Kimyasal olarak, parabenler p-hidroksibenzoik asidin esterleridir. Kozmetik ürünlerde kullanılan en yaygın parabenler metilparaben, propilparaben ve butilparabendir. Tipik olarak, bir üründe birden fazla paraben kullanılır ve bunlar çok çeşitli mikroorganizmalara karşı koruma sağlamak için genellikle diğer koruyucularla birlikte kullanılır.

Hassas ciltler, parabenlerden olumsuz yönde etkilenebilir. Kızarıklık, tahriş ya da dökülme sorunu ile karşılaşabilirler.

Parabenler zehirli ve toksik özellik taşırlar. 

Parabenler vücudunuzdaki östrojen hormonunu taklit ederek, östrojen reseptörlerini bağlar. Bu aktivite meme kanseri gelişimini tetikleyebilir.

Alkol

Alkoller, her zaman aynı tür alkol olmamasına rağmen, birçok cilt bakım ürününde kullanılır. İzopropil veya etanol gibi basit alkoller ve doğada daha kalın olan ve setil veya behenil gibi isimlere sahip alkol türleri kozmetik ürünlerinde kullanılır. Yağ alkolleri yağlardan elde edilir ve cilt üzerinde nemlendirme özelliklerine sahiptir. 

Basit alkoller şeker ve nişastalardan ve antiseptik ve antibakteriyel fonksiyonlardan elde edilir.

Alkoller, bir ürünün cildinizde kuruma hızını da hızlandırabilir.

Bunun yanı sıra, içerdiği kimyasallar ile sağlığınızı bozabilir ve cildinizde tahriş problemi yaratabilir. Basit alkoller cildinizi kurutabilir ve özellikle cildiniz zaten zayıflamış, kuru veya hassassa; cildinizin bariyer işlevinizi bozabilir.

Parfüm

Birçok ürüne parfüm eklenir, böylece tüketiciye hoş kokarlar veya bir üründe bulunan diğer hoş olmayan kokuları maskelerler. Parfüm, ruh halini arttırıcı, canlandırıcı, enerji verici veya yatıştırıcı olmak üzere farklı özellikler ile kozmetik ürünlerinde kullanılabilir.

Kozmetik, gıda veya diğer ürünlerdeki belirli parfüm bileşenleri alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve bir sağlık sorunu yaratabilir.

Parfüm içeriği tahriş edici olabilir ve kızarıklık, kaşıntılı cilt ve bazen kurdeşenlere yol açan enflamatuar aracıların salınmasını tetikleyebilir.

Bu neden ile temiz içerikli ürünleri kullanmak hem cildiniz hem de sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

 

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