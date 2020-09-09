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09.09.2020 - 12:47 |

Alman Kurdu Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Alman Çoban Kurt Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

1800’lü yıllarda Almanya kökenli olarak çıkan Alman kurdu cinsi, polis köpeği ya da çoban köpeği olarak da bilinir. Bu köpekler koruma ve yasa dışı malları bulma görevlerinde aktif olarak kullanılır. Ortalama ömrü 10-12 yıl olan bu köpekler, Alsatian olarak da bilinir. Güçlü karakteri ve güçlü koruma hissiyatı sayesinde önemli görevlerde kullanılır. İşte, Alman kurdu hakkında merak edilenler.

Alman Kurdu Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Alman Çoban Kurt Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler
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Zeki ve korkusuz yapısı ile bilinen Alman kurdu, genellikle iş ve koruma köpeği olarak da kullanılır. Kendinden emin ve sükunetli yapısı ile dikkat çeken bu köpek, asla düşmanca tavır sergilemez.

Yavru Alman Çoban Kurt Köpeği Cinsi Hakkında

Yavru Alman çoban kurt köpeğinin ileride sağlıklı ve er bir köpek olabilmesi için iyi bakılması ve doğru beslenmesi gerekir. Bu köpekler, oldukça zekidir. Dünya genelinde en çok rağbet gören köpek cinsi arasında yer alır. Atletik, zeki ve güçlü yapısı ile doğru bir şekilde eğitildiği zaman çok iyi bir koruma ve iş köpeğine dönüşür. Küçük Alman kurdunun sosyalleştirilmesi gerekir. Yanlış yetiştirilen Alman kurdu, çok saldırgan olabilir. İyi yetiştirilmiş ve eğitim almış bir Alman kurdu, önemli işler başarır.

Alman Kurdu Karakter Özellikleri

Alman kurdu, güçlü, korumacı, atletik, Zeki ve çevik bir yapıya sahiptir. Zeki oldukları için savaş alanlarına mesaj ulaştırabilirler. Uzun düre yalnız kalmaktan hiç hoşlanmazlar. Alman kurdu köpeği, sahipleri ile vakit geçirmekten büyük keyif alırlar. Çok iyi bekçilik görevi yaparlar. Yabancı biri gördüklerinde bunu hareketleri ve yüksek sesleri ile belli ederler. Korumacı tavırları nedeni ile pek çok işte aktif olarak kullanılırlar.

Refleksleri çok gelişmiştir ve kendisine verilen görevi mükemmel bir şekilde yerine getirir. Bu köpeklerin birçoğu arama ve kurtarma ekiplerinde kullanılır. Bu köpekler, çocuklarla ve diğer köpeklerle çok iyi anlaşır. Oldukça sevecen olan bu köpek, sahibi ile vakit geçirmekten çok mutlu olur. Alman kurdunun kaliteli bir mama ve egzersizlere uygun bir diyet ile beslenmesi gerekir.

Alman Kurdu Fiziksel Özellikleri

Alman kurdu köpeğinin egzersiz ihtiyacı çok yüksektir ve çok hareketli bir ırktır. Üç farklı tüy yapısı vardır. Bu köpeklerin uzun, kısa, dalgalı ve uzun, kalın, uzun yapılı tüyleri vardır. Uzun tüylü Alman kurdu köpeklerinde bazen diğer iki tüy katmanı bulunmayabilir. Prototipi koyu ten rengine sahip olan bu cinsin yüzünde siyah bir maske ve vücudunda siyah lekeler vardır.

Gri, siyah ve sarı olmak üzere üç rengin birleşimini üzerinde barındıran Alman kurdu da vardır. Polis ve itaat çalışmaları yaparken bundan büyük mutluluk duyar. Alman kurdu, küçük yaşta egzersize başlanırsa önemli eklem hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle büyümeden egzersizlere başlamamak gerekir.

Uzun ve kaslı bir köpek olan Alman kurdunun badem gözleri, siyah burnu ve dik kulakları vardır. Omuz genişliği 64 cm civarı olan bu köpeklerin ağırlığı ise, 41 kg’den fazladır. Erkek köpeklerin boyu 61-66 cm iken, dişi köpeklerin uzunlukları ise 56-61 cm arasında değişir.

Alman Kurdu Kalıtsal Hastalıklar

Alman kurdu köpeği, ne kadar sağlıklı bir ırk olarak bilinse de bazı kalıtsal hastalıklardan şikayetçi olabilir. Alman kurdu cinsinde en çok rastlanan kalıtsal rahatsızlıklar;

Katarakt ( Genellikle köpeklerde 1 ya da 2 yaşında bu hastalık görülür.)

Kalça Displazisi ( Uyluk kemiğinin kalça kemiğine sıkıca oturmaması ile ortaya çıkar.)

Hipotiroidizm ( Troid hormonlarının anormal şekilde düşük olarak üretilmesi ile meydana gelir.)

Hemeralopia ( Gündüz körlüğü olarak da bilinir.)

Kalıtsal Polinöropati ( Bu hastalık genellikle köpekte yürüme bozukluğuna yol açar.)

 

 

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