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HaberlerEstetik Haberleri 'Ameliyatsız, ağrısız burun düzeltmek mümkün'
19.11.2020 - 09:59 |

'Ameliyatsız, ağrısız burun düzeltmek mümkün'

Son yıllarda kişiler çoğunlukla yüzde ameliyatsız işlemlere ilgi gösteriyor. Bu ameliyatsız estetik işlemlerinden biri burun dolgusu. Dermatoloji Uzmanı Dr. Pınar Cömert, ameliyatsız burun estetiği hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

'Ameliyatsız, ağrısız burun düzeltmek mümkün'
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Burun dolgusu nasıl bir işlemdir?
Estetik işlemler yapan doktorların, ameliyatsız yüz estetiği uygulamalarında kullandıkları dolguları burun bölgesinde uygun teknikle kullanarak, ameliyatsız bir şekilde burun düzeltme sağlayabilir. Esasen işlem bir yüz dolgusu uygulamasıdır ve ameliyatsız estetik uygulamaların içerisinde yer alır. İşlem ofiste yapılır, ameliyat işlemi değildir. Lokal anestezik kremle 10 dakika uyuşturmak yeterlidir, genel anestezi gerektirmez. Uygulama yaklaşık 5-10 dk. kadar sürer ve işlem sonrası normal günlük yaşantıya devam edilir. Şişme morarma olmaz, iyileşme süresine ihtiyaç yoktur.

Burun dolgusu uygulamalarında hangi malzemeler kullanılmaktadır?
Burun dolgusu için kullanılan materyaller içerisinde tüm dünyada en yaygın ve en güvenilir olanı “hyaluronik asit” içerikli ürünlerdir. Çok farklı hyaluronik asit türevleri piyasada bulunmaktadır. Genelde burun dolgusu için optimal kalıcılıkta, su tutmayan, ödem yapmayan, kaldırıcı yani lifting özelliği fazla olan hyaluronik asit dolgular tercih edilmelidir.

Burun dolgusunun ortalama kalıcılığı ne kadar?
Kullanılan dolgu türüne ve kişinin biyolojik metabolizmasına bağlı olarak dolgunun kalıcılık süresi ortalama 12 ay ile 18 ay arasında değişmektedir. Dolgu ortalama 1 sene sonra erir, burun tamamen eski haline döner. Eridikten sonra burunda bir hasar bırakmaz, burun ucunda düşme olmaz. İstenirse tekrarlayan uygulamalar ile elde edilen güzel sonuç devam ettirilir.

Burun dolgusu ile neler yapılabilir?
Burun eğrilikleri tamamen giderilebilir veya hafifletilebilir. Burun asimetrileri düzeltilip, simetri sağlanır. Burun ucu kaldırılabilir. Burun ameliyatı sonrasında oluşan ;çökme, asimetri gibi problemler giderilebilir. Burun dudak bileşkesi belirginleştirilebilir. Burun kemeri düzleştirilebilir. Burun alın ilişkisi düzeltilebilir. Ameliyat sonrası görüntü için çekincesi olan kişilerde deneme amaçlı dolgu uygulaması da yapılabilir.

Dolgu hangi burunlara uygundur?
Yüzde ortalama büyüklükte, kavisli veya dalgalı kemerli, ucu düşük burunlar dolguya uygundur. Tüm yüze oranla çok büyük burunlara dolgu işlemi uygun olmayabilir. Yüzde alın, burun, dudak ve çene bir oran içerisinde bulunmalıdır. Burun dolgusunda muhakkak dudak inceliği veya çene küçüklüğü olup olmadığına bakılmalıdır. Küçük çene ve ince dudak burunu olduğundan daha büyük gösterir.

Burun dolgusu ile burun büyür mü?
Uygun burun seçiminde, özel teknikle ve doğru noktalara, yeterli miktarda dolgu uygulanırsa burunda asla büyüme olmaz, aksine önden küçülmüş gibi bir görüntü sağlanır.

Burun dolgusu ile burun nefes fonksiyonları düzeltilebilir mi?
Ciddi nefes alma problemine sebep olan burun içi kaynaklı anatomik problemler burun dolgusu ile giderilemez. Ancak burun dolgusu ile burun ucu kalkınca bir miktar nefes almada kolaylık sağlanır.

Daha önce ameliyat edilmiş burunlarda burun dolgusu uygulanabilir mi?
Ameliyat ile istenilen sonuç elde edilemezse, ameliyattan sonra burun kemerinde oluşan çökmeler ve burun ucu düşmelerinde burun dolgusu ile çözüm sağlanır.

Burun dolgusu uygulamasında ağrı olur mu?
Hyaluronik asit dolgu içerisinde lokal anestezik madde bulunmakla birlikte işlemden önce 10 dk kadar lokal anestezik krem uygulaması ile işlemin ağrısız olması sağlanmaktadır.

Burun dolgusunun yan etkileri nelerdir?
Yüz dolgusu uygulamalarının olabilecek tüm yan etkiler burun dolgusu için de geçerlidir. Alerjik reaksiyon, kanama, enfeksiyon, granülom oluşumu bu komplikasyonlardandır. Burada bilinmesi gereken önemli husus burun dolgusu kesinlikle hekimin uygulaması gereken bir işlemdir. Tecrübeli ve anatomiye hakim doktorlar tarafından ve uygun şekilde kullanıldığında, komplikasyon oranı yok denecek kadar düşük oranlardadır.

Kalıcı burun dolgusu var mıdır?
Burun anatomisi itibariyle çok dikkatli uygulama gerektiren bir yapıdır. Damarlara bası yapan kalıcı yada uzun süre erimeyen ürünlerin kullanılması sakıncalıdır. Burunda dolgu için kullanılan ürünün eriyebilen bir ürün olması ve mutlaka bilinen bir dolgu markasının tercih edilmesi son derece önemlidir.

Burun dolgusu, kısa sürede yapılması, ağrısız bir uygulama olması, gözle görünür istenen sonucun hemen oluşması nedeniyle günümüzde sıkça uygulanan, kişi memnuniyeti çok yüksek olan bir medikal estetik uygulamadır.

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