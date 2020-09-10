American Curl Özellikleri Nelerdir? Yavru American Curl (Kıvrık Kulak) Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Geriye dönük ve uzun tüylü kulakları, insan canlısı yapısı ve uysal karakteri ile dikkat çeken American curl ırkı apartman dairelerinde beslenmesi en kolay kedi ırkları arasında yer alıyor.



Yavru American Curl (Kıvrık Kulak) Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?



American curl cinsi kedilerin Bakımı oldukça kolaydır. Bu kedilerin tüylerini haftada bir taramak yeterli olacaktır. Bunun yanında tüyleri kediye rahatsızlık verirse yılda bir defa traş ettirmek gerekebilir. Diş eti hastalıklarına yakalanmaması için günlük olarak dişlerini fırçalamak gerekir. Sıcak mevsimlerde normalden çok daha fazla tüy döken American curl cinsi kediler, bu dönemde daha çok tüylerinin yaranmasına ihtiyaç duyarlar. Banyoya az ihtiyaç duyan bu cinsin tüylerini düzenli taramanız yeterli olur.



Kum kutusunun sürekli temiz olmasına çok dikkat eder ve asla kirli kum kutusuna girmek istemezler. Bu nedenle düzenli olarak kum kutusunu temizlemeniz gerekir. American curl kedileri, evde yaşamaya alışkındır ve dışarı bırakıldığında çeşitli hastalıklara yakalanmaya meyillidir. Bu kedilerin düzenli olarak aşılarının yaptırılması ve yaşına göre mama seçimi yapılması gerekir. Aynı zamanda kedinizin kulaklarını düzenli olarak temizlemeli ve tırnaklarını haftada bir kesmeye özen göstermelisiniz.



American Curl Cinsi Kedilerin Karakter Özellikleri



American curl kediler, sessiz, sakin, sevecen, uysal ve sosyal kedilerdir. Arkadaş edinmeyi çok severler ve eğer çevrelerinde arkadaş olabilecek herhangi bir kedi bulamazlarsa çocuklarla arkadaş olmayı seçerler. Bu kediler her anında hatta uyurken bile insanların yanında olmak ister. Çok meraklı bir yapıya sahiptirler ve yeni şeyler keşfetmeye bayılırlar. Bu kediler, insanların ne yaptığını anlamaya çalışır ve çok dikkatli bir şekilde izler.



Çok çabuk öğrenebilsinler için bu kedileri eğitmek de oldukça kolaydır. Acıksalar da belli etmez ve sessiz, sakin, sabırlı bir şekilde yemek vermenizi beklerler. Aynı zamanda zıplamayı çok severler. Koltuklar arasında zıplarken büyük keyif alırlar. Özgürlüğüne çok düşkün bir yapıları vardır. Fakat sahibinin kucağında uyumayı çok severler. Bu cins kediler, hem diğer kedilerle hem de çocuklarla çok iyi anlaşır. Canı yansa bile temkinli davranır ve kolay kolay adresin tavır sergilemezler. Bu kediler çok konuşkan değildir, dolayısı ile çok miyavlamazlar.



American Curl Cinsi Kedilerin Fiziksel Özellikleri



American Curl cinsi kediler, geriye doğru kıvrık, uzun ve düz tüyleri ile diğer kedilerden ayrılır. Sevimli suratı nedeni ile oldukça şaşkın bir mizacı vardır. Bu kediler, düz kulaklı doğarlar. Fakat bir hafta içinde kulakları yavaş yavaş geriye doğru kıvrılmaya başlar. 9 aylık olduklarında ise 90 derecelik bir açı ile kalıcı olarak kıvrık bir hale gelirler.



Bu kedilerin ortalama ağırlığı, 7 ile 10 kg arasındadır. Orantılı bir vücut yapısı vardır ve bu cinsin bilinen genetik bir hastalığı bulunmamaktadır. American Curl cinsi kediler, doğuştan duman, çikolata ve siyah desenli bir kürke sahiptir. Gözleri ise geniş ve yuvarlak yapısı ile dikkat çeker. Tüylü kuyruğu ise, vücudu ile orantılı haldedir. Bu kedilerin güçlü bir ağzı ve güçlü bir çenesi vardır. Bu kedilerin erişkin hale gelebilmesi için 2-3 yıl geçmesi gerekir.