Amstaff Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru American Staffordshire Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Amstaff köpek genel olarak tıknaz ve sağlam bir vücuda sahip olan köpeklerdir. Bunlar sahibi korumak için her şeyi göze alırlar.

American Staffordshire Terrier Karakter Özellikleri

American Staffordshire Terrier cinsi köpekler aslında görüntüsünün tam aksine bir aile köpeği olarak yer almaktadır. Pitbull cinsi ile aynı aileden gelmiş olmasına rağmen American Staffordshire Terrier cinsi köpekler aslında oldukça ılıman ve de sakindir. Ancak gücünü sadece sahibini korumak amacı ile sergilerler.

Çocuklar ile genelde inanılmaz iyi bir şekilde anlaşır. Bu durumda çocuklu aileler için oldukça mükemmel bir bahçeli ev köpeği olduğunu göstermektedir. American Staffordshire Terrier cinsin karakteri gereği genelde aşırı hareketli ya da enerjik bir köpek olmaktadırlar. Sahibi ile oyun oynamaya çok severler. Ayrıca hemen hemen her gün düzenli bir şekilde egzersiz yaptırmak gereklidir.

Aksi halde bu American Staffordshire Terrier cinsi üzerindeki enerjiyi atamamaktadır. American Staffordshire Terrier cinsi köpeğin bahçeli evde bakılması durumunda kesinlikle kulübesi olmalıdır. Dışarıdan sağlam bir köpek olsa dahi soğuğa karşı pek direnci yoktur. Bu nedenle dışarıda bakılacağı durumlarda bakımına önem verilmeli ve de korunmalıdır. American Staffordshire Terrier cinsi köpekler görülecek en iyi huylu ve de ılımlı köpekler olmaktadır. Sahibine karşı her zaman itaat ederler. Çok cesur olan bu köpeklerin en çok istediği sahibini memnun etmektir.

American Staffordshire Terrier Fiziksel Özellikleri

Amerikan Staffordshire Terrier cinsi köpekler çok kaslı olup biraz küçük ve çeviktirler. Boyutlarına göre çok güçlü bir ırktır ve fazlası ile akıllı bir köpek cinsidir. Geniş ve de güçlü bir kafası bulunur çok güçlü de bir çenesi ve kısa bir burnu vardır. Gözleri yuvarlak olan bu köpeklerin dişleri de makas şeklinde üst üste geçmelidir. Bu köpeklerin kürkü kalın, parlak, kısa tüylerden meydana gelmektedir ve her renk olabilir. Kuyruk kısmı ucuna doğru incelir ve de en ucunda bir nokta şeklini alır. Kulakları genelde diktir.

Yavru American Staffordshire Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Bu cins yavru köpekler genel olarak siyah gözlü doğarlar ve doğdukları anda çok masumdurlar. Yavru american staffordshire terrier köpekler cinsi olarak sahiplenilmeye ihtiyaç duyarlar ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Sahibini tanıyan bu yavrular onları mutlu etmeye çalışır.

American Staffordshire Terrier Bakımı

American Staffordshire Terrier cinsi az tüylü bir köpektir. Bu nedenle çok fazla taranma ihtiyacı da hissetmez. Genel olarak haftada bir kez ölü tüylerden arınması amacı ile taranabilir. Ayrıca taranıp vücudunun nefes alması da sağlanabilir. Buna ek olarak tüylerinin parlak görüntüsünü de koruyabilmesi için genelde ılık ve nemli bez ile silinebilmektedir. Bu silme işlemi aynı zamanda bu cins köpeğin çok hoşuna gitmektedir.

American Staffordshire Terrier cinsi köpekler maalesef soğuk havalara karşı pek fazla direnç gösteremezler ve oldukça savunmasızdırlar. Bu neden ile kış ayları için mutlaka köpek kazağı giydirilmesi gerekmektedir. Aksi halde hasta olabilir. Muhakkak veteriner kontrolü düzenli bir şekilde yapılması gerekmekte olan bu cins köpeklerin aynı zamanda beslenmeleri de önemli olduğu için veterinerinin önerdiği düzende ve şekilde mamaları tüketmelidir. Yılda toplam 2 kere tüy değiştiren bu köpekler bazı dönemlerde de aşırı derece bir tüy dökme meydana gelmektedir.