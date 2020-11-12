Ananasın Faydaları Nelerdir? Ananas Kabuğu Çayı Ve Suyu Neye İyi Gelir?

Özellikle barındırdığı yüksek lif sebebiyle sporcuların en çok tercih ettiği meyveler arasında ananas gelir. Yemeklerin yanında garnitür olarak da tercih edilen ananas, oldukça lezzetli ve aynı zamanda sağlıklı bir besin kaynağıdır. Bu doğrultuda ananas meyvesinin alt kısmı ne kadar sarı ise lezzeti ve olgunluğu bir o kadar artmış demektir. Bu doğrultuda sağlıklı şekilde faydalarından yararlanarak rahatlıkla tüketilebilir.



Ananasın Faydaları Nelerdir?



Turunçgiller familyasından olan ananas özellikle C vitamini deposu olarak da öne çıkıyor. Omega-3 ve omega-6 başta olmak üzere aynı zamanda demir, çinko ve magnezyum ve fosfor ile daha birçok farklı vitamini bünyesinde barındırmaktadır. Bu doğrultuda oldukça önemli faydalara sahip bir meyve olarak ne çıkıyor.



- Tok tutma özelliği sayesinde güvenli ve dengeli şekilde kilo verme imkanı elde edilir.

- Güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Pürüzsüz bir cilt sağlarken, saç ve tırnakların daha güçlü hale gelmesine olanak verir.

- C vitamini katkısı ile beraber kemikleri güçlendirir.

- Göz sağlığını koruma noktasında önemlidir.

- Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisi için birebir destek sağlar.

- Serbest radikalleri yakalar ve savaşarak kansere karşı önlem alır.

- Diş ve diş etlerini güçlendirir, dokusunu korur ve ağrıları giderir.

- Bünyesinde bulunan vitamin ve mineraller ile tansiyonu düşürmede etkilidir.



Bütün bu özellikleri ile beraber ananas 7'den 70'e herkesin ortak şekilde tüketebileceği önemli meyve türleri içerisinde gelir.



Ananas Kabuğu Çayı Neye İyi Gelir?



Ananas kabuğu ananasın kendinden daha faydalı bir besin kaynağıdır. Bu sebepten dolayı çayı yapılmak suretiyle tüketilir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirir ve göz sağlığına ciddi anlamda korur. Aynı zamanda düzenli ve dengeli tüketilerek sağlıklı bir kilo verme imkanı elde edilir.



Mide ve bağırsak problemlerine iyi gelirken, aynı zamanda kabızlık sorununu da çözer. Vitamin ve mineraller bakımından zengin iken ciddi lif zenginliğine de sahiptir. Böylece antioksidan kaynağı olarak öne çıkar. Tam bir öksürük ilacı olarak da nitelendirildiğini söylemek mümkündür. Ananas kabuğu ayrıca nasırın üzerine yerleştirilmek suretiyle faydalanılır.



Ananas Kabuğu Suyu Neye İyi Gelir?



Ananas suyu özellikle enzimleri baz alır ve bu bölgeye destek sağlar. Böylece böbrek ve karaciğer gibi salgı görevi üstlenmiş olan organların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına imkan verir. Aynı zamanda oldukça güçlü bir antioksidan sağlar. Vücuttan bütün farklı zararlı maddelerin atılmasına olanak verir ve temizler. Özellikle serbest radikallerin yok edilmesi ve açılmasında etkili olarak, pek çok hastalık riskini çok düşük seviyeye çeker.



Ananas Çayı Nasıl Hazırlanır?



Ananas çayı yapımı, ananas meyvesinin kabuklarının suda 1 saat bekletilmesi ile başlar. Daha sonra süzmek suretiyle kabukları yine 1 litre suya yerleştirmek gerekir. Bir parti dilimlenmiş taze zencefil ile beraber 1 adet Kabuk tarçın ve 3 dilim limon gerekir. Bütün bunları bir araya getirip kısık ateşte kaynatmak yeterlidir. Daha sonra özellikle ananas çayını ara öğünlerde tüketmek mümkün. Böylece ananas kabuğu üzerinden hazırlanmış çayının sağlıklı yanlarını rahatlıkla değerlendirilebilir.



Ananasın Zararları Var mı?



Eğer ananas olgunlaşmamış ise kusma ya da ishal gibi problemler yaratabilir. Aynı zamanda çok aşırı tüketim bile beraber diş etleri ve dilde hassasiyet, döküntü ve kusma gibi sorunlar yaratabilir. Midenin ekşimesine ve reflü artışına da neden olabilir.