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07.01.2021 - 16:46 |

Anemi Belirtileri Nelerdir? Kansızlığa Ne İyi Gelir? Aneminin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde pek çok sayıda kişi tarafından kansızlık yani anemi hastalığı görülmektedir. Bu nedenle Anemi belirtileri nelerdir? Kansızlığa ne iyi gelir? Aneminin tedavi yöntemleri nelerdir? Sizler için detaylı bir şekilde derledik.

Anemi Belirtileri Nelerdir? Kansızlığa Ne İyi Gelir? Aneminin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Genel olarak diğer hastalıklara bağlı gelişen vücudun sağlıklı olan kırmızı kan hücresi üretmeleri kabiliyeti etkilendiğinde ya da anormal olan kırmızı kan hücreleri yıkımı ve ya kaybı arttığında ortaya çıkmaktadır.

Kansızlık (Anemi) Nedir?

Kansızlık ya da anemi genel olarak vücutta organ ve ya dokulara yeterli olacak düzeyde oksijen taşımak adına gerekli miktarlarda sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığı zaman ortaya çıkan durumdur. Dolaşımda yer alan kırmızı kan hücrelerinin sayılarında azalma olduğunda kansızlık meydana gelmektedir.

Kansızlık Belirtisi Nelerdir?

Kansızlık belirtileri genelde aneminin tipine, ciddiyetine ve ya kanama, ülser, adet problemleri gibi altta yatan genel sağlık problemlerine göre değişimler göstermektedir. Altta yatan sorunların genel spesifik belirtileri kansızlığa bağlı belirtiler öncesinde fark edilebilir. Ayrıca kişinin vücudu aynı zamanda kansızlığa da bağlı olarak erken belirtileri tedavi etme konusunda olağanüstü yeteneğe sahiptir.
Hafif ve ya uzun bir süre içinde yavaş şekilde gelişen kansızlık varsa, herhangi semptom fark edilmeyebilir. Pek çok sayıda anemi tipinde ortak olan bu semptomlar aşağıdakileri içerir:
Baş ağrısı
Kolay yorulma ve ya enerji kaybı
Nefes darlığı
Özellikle egzersiz ile olan aşırı derecede hızlı ve düzensiz kalp atışı
Göğüs ağrısı
Baş dönmesi
Ciltte solukluk
Uykusuzluk
Bacaklarda kramplar

Kansızlığa Ne İyi Gelir?

Anemi bağışıklık sistemini genel olarak zayıflatma eğiliminde olur. Bu nedenle de kişi enfeksiyonlara ve de inflamatuar hastalıklara her daim daha yatkın olabilir. Ayrıca yeterli miktarda C vitamini dozu kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirip aynı zamanda demir emiliminde de yardımcı olmaktadır. C vitamini ihtiyacının bir kısmını karşılamak için her gün limon suyu içmek faydalı olur.

Buna ek olarak ıspanak, kereviz, brokoli gibi yeşil sebzelerde yer alan yüksek miktarda klorofil iyi demir kaynağıdır. Taze pancar ve ya nar suyu, da harika bir kan yapıcı ve ya kan temizleyi olarak işlev görmektedir. Pancar genelde folik asit bakımından da çok zengindir.

Kansızlık (Anemi) Türleri Nelerdir?

Günümüzde karşılaşılan kansızlık türleri aşağıdaki gibidir. Bunlar;
Orak Hücreli Anemi
Aplastik Anemi
Hemolitik Anemi
Pernisiyöz Anemi ve de
Megaloblastik Anemi şeklinde yer almaktadır.

Kansızlık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Anemi yani kansızlık tedavisinde kullanılmakta olan çeşitli yöntemler vardır. Ancak hepsinde kırmızı kan hücreleri sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede kanın taşıdığı oksijen miktarları arttırılır. Tedaviler aneminin tipine ve ya nedenine bağlı olarak planlanmaktadır.

Demir eksikliği anemisinde kişilere demir takviyeleri ya da diyet değişiklikleri yapılmaktadır. Demir eksikliği eğer kan kaybından kaynaklanıyor ise kanama bulunmalı ve de durmalıdır.

B12 eksikliği sorununa bağlı anemi, bu tedavi yönteminde diyet takviyeleri ve ya B12 enjeksiyonlarını içermektedir. Talasemi, tedavisi folik asit takviyesi ile birlikte dalağın çıkarılması ve de kan nakli, kemik iliği nakli şeklinde yapılmaktadır.

Kronik hastalık anemisi, bu kansızlık tipi, kronik altta bulunan ciddi bir durum ile ilişkili olabilir. Spesifik olarak bir tedavisi yoktur ve de odak, altta yer alan durum olmaktadır.
Aplastik anemi, bu türde hastaya kan nakli ya da kemik iliği nakli yapılmaktadır.
Orak hücreli anemi, bu anemi türünde tedavide, oksijen desteği yapılmaktadır. Ağrı kesici ilaçlar ve ya damar içi sıvı takviyeleri yapılır. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi, folik asit takviyesi ve de kan nakli gereklidir.

 

 

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