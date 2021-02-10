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10.02.2021 - 16:48 |

Anksiyete Bozukluğu Nedir? Anksiyete Tedavisi Nasıl Yapılır?

Anksiyete bir başka ismiyle kaygı bozukluğu; psikolojik kökenli bir hastalıktır. Gündelik yaşamda ara ara anksiyete yaşamak mümkündür. Bunun nedeni karşı karşıya kalınan olaylara karşı endişe duygusunun üretilmesidir. Günlük hayatta kaygılanmak normal olsa da, aşırı kaygının bulunmasıyla anksiyeteden söz edilebilir. Peki anksiyete bozukluğu nedir? Anksiyete tedavisi nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar.

Anksiyete Bozukluğu Nedir? Anksiyete Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Anksiyete bozukluğu; psikolojik hastalıkların içerisinde yer alan bir hastalıktır. Toplumun yaklaşık olarak yüzde 18'ini etkisi altına alan bu sorun, aşırı artmasıyla beraber hastalık düzeyine ulaşmaktadır. Oldukça yorucu olup, yaşam kalitesini düşüren anksiyete bozukluğunun tedavisi oldukça mümkündür. 

 Anksiyete Bozukluğu Nedir? 

 Anksiyete bozukluğu; bireyin endişe duygusunun bir risk olmaması halinde kendini göstermesi, uzunca bir süre devam edip, hissin güçlenmesine verilen isimdir. Böyle bir durumun varlığı halinde tedavi elzemdir. İleri seviye anksiyete bozukluğu, bireylerin yaşam kalitesini düşürmekte olup, günlük yaşamındaki sorumluluklarını yerine getirememesine neden olmaktadır. 

 Anksiyete bozukluğu yaşayan bireyin sosyal hayatında başka bireylerle olan ilişkilerinin de olumsuz etkilendiğini belirtmek gerekir. Anksiyetesi olan bireyler çoğu kez, kaygıyı çok yoğun biçimde hissettiklerinin farkındadırlar. Fakat kendilerini kontrol edemeyip, sakinleşememektedir. Konu bu düzeye ulaştığında bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesi adına tedavi olması gerekir. 

 Anksiyete Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Anksiyete bozukluğunun semptomlarının azaltılması ve hastalığın yönetilmesi adına pek çok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Ancak en yaygın tedavi metotlarından ikisi; ilaç ve psikoterapidir. Kişinin hangi tedaviye olumlu yanıt vereceği ancak deneme ve yanılma yoluyla belirlenir. Bununla beraber en doğru tedaviye bireyin doktoru karar verecektir. Anksiyete tedavileri;

 - İlaç: Kişinin hekimi, anksiyete belirtilerinin azalması ya da hafiflemesi adına türlü yatıştırıcı ilaçlar, antidepresanlar kullanabilir. İlaçların asıl hedefi, kısa zamanlı rahatlamadır. Uzun zamanlı kullanılması hedeflenmez. Bunun dışında hangi ilacın kişiye olumlu etki sağlayacağına karar vermek, hekimin kendi kararına kalmıştır. 

 - Psikoterapi: Konuşma terapisi ya da psikolojik danışmalık şeklinde bilinen psikoterapi, endişe bulgularının azaltılması adına terapist ile birlikte zaman geçirmeyi içermektedir. Danışmanlıkta davranışların ve duyguların kişiyi nasıl etkilediğine şahit olmak mümkündür. Bu tedavi yöntemi; anksiyete bozukluğunu anlayıp yönetmenin yollarını öğrenmek adına çok etkili bir tedavi metodudur. 

 - Bilişsel Davranışçı Terapi Tedavisi: Bu tedavi metodu bireye olumsuz ve kişide endişe yaratan davranışları ve düşüncelerin nasıl olumluya dönüştürüleceği konusunda yardımcı olur. Bireyde kaygı, endişe ve korku yaratan durumlara karşı endişe duymayarak yaklaşmayı ve bu durumların nasıl yönetilmesi konusunda destek olur. Oldukça etkin bir tedavi metodudur. 

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