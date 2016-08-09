Anne adayları dikkat! Erken doğuma sebep oluyor...

Aşırı sıcaklıklardan en çok etkilenenlerin başında anne adayları geliyor. Gebelik döneminde artan metabolizma hızının vücut ısısını yükselttiğini, buna bir de hava sıcaklığı eklenince gebelerin iyice zorlandığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, hamilelikte sıcaklarla başa çıkmanın yollarını anlattı.

Dr. Nazmiye Şentürk,“Yaz döneminde anne adaylarının yaşadığı sıkıntıları, sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında terlemeler, uykusuzluk, alerjik problemler, nefes darlığı, halsizlik, bulantı ve kusma olarak genelleyebiliriz. Bu sıkıntılar yaz aylarında ise daha ağır geçer. Bilhassa gebeliğin son 3 ayının yaz aylarına denk gelmesi şikâyetleri daha da rahatsız edici bir şekilde ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Aşırı sıcaklıkların verdiği çaresizlik anne adaylarını doğum ile ilgili endişelerini daha da artırır" ifadelerini kullandı.

Dr. Nazmiye Şentürk, yüksek sıcaklıklarla başa çıkmanın yolunun bol su içmekten geçtiğine dikkat çekerek, "Gebelikte vücudun susuz kalması, rahimde kasılmalara ve doğum sancılarına, hatta erken doğuma bile sebebiyet verebilir. Bu yüzden hamileler için bol sıvı tüketilmesi hayati önem taşıyor. Ancak sık idrara çıkartarak sıvı kaybına sebep olan çay ve kahveden uzak durulmalı. Vücutta şişliği artıran gazlı meşrubatlar da bu dönemde uzak durulması gereken içecekler arasında yer alıyor. Hamilelik için en uygun içecek ise su. En az günde 8-10 bardak su içilmesi gerekiyor. Buzlu nane ve limon aromalı içecekler de içilebilir” diye konuştu.

Hamilelerin vücudunu serin tutacak kıyafetleri tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Nazmiye Şentürk,“Hamilelikte kan dolaşımını engellemeyen pamuklu keten materyalden yapılmış rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Açık renkli kıyafetler güneş ışınlarını yansıttığı ve vücudu serin tuttuğu için hamilelerin gardıroplarında yerlerini almalı. Naylon ve vücudu saran giysiler vücut ısısını artırdığı için giyilmemeli. Alçak topuklu spor ayakkabılar tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.