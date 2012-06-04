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04.06.2012 - 14:56 |

Anne adayları yüzmeli

"Sık yüzen hamileler kendini yorgun hissetmezler. Gece rahat uyuyarak psikolojik açıdan kendilerini oldukça iyi hissederler, stres yaşamazlar"

Anne adayları yüzmeli
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melahat Dönmez, hamilelikte yüzmenin bel ağrılarını azalttığını belirterek, "Sık yüzen hamileler kendini yorgun hissetmezler. Gece rahat uyuyarak psikolojik açıdan kendilerini oldukça iyi hissederler, stres yaşamazlar" dedi.

Yaz aylarının hamileler için sıkıntılara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Melahat Dönmez, anne adaylarının sıcak yaz günlerinde kolay nefes alamama gibi solunum sıkıntısı yaşayabileceğini, bu nedenle çok sıcak ve nemli günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Dönmez, "Sıcak havalarda fazlaca terleme ile sıvı kaybı olacağı için hamilelerin normalde de sıvı tüketmesi gerekirken yaz aylarında daha fazla sıvı alması gerekmektedir. Hamileler günde 2-3 litre, gerekirse daha fazla, su ağırlıklı sıvı almalıdır" diye konuştu.

Prof. Dr. Dönmez hamilelikte sakin, dikkatli ve aşırı yorulmadan yüzülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hamilelikte yapılan diğer egzersizler gibi yüzme de sırt ve bel ağrılarında azalma sağlar. Fakat hamilelikte sakin, dikkatli ve aşırı yorulmayacak kadar yüzülmelidir. Sıcaklar bir yandan yaz mevsimine bağlı enfeksiyonları artırırken, diğer yandan hamilelere sıkıntılar yaşatabilir. Temizliğe dikkat edilen ve her gün değişimi olan havuzlar enfeksiyon bulaşma riskini artırmaz. Fakat havuz suyundaki yüksek orandaki klor, vajenin koruyucu ortamını bozarak mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. Ayrıca havuza dezenfeksiyon amacıyla özellikle aşırı dozlarda katılan bazı maddeler de hamilelere zarar verir. Dalma, su kayağı, jakuzi ve sauna gibi aktivitelerden de kaçınılmalıdır. Hamilelik dönemlerinde kramp girme riski daha yüksek olduğundan fazla açılmadan sığ yerlerde yüzmek gerekir" dedi.

’AÇIK RENK GİYSİLER GİYİLMELİ’

Hamile kadınların deniz ve havuza girmesiyle birlikte genital bölgenin nemli kalması ve ıslak mayoların mantar için uygun ortam hazırladığını açıklayan Prof. Dr. Dönmez, şu uyarılarda bulundu:

"Dar pantolonlar, uzun süre giyilen dar naylon, perlon ve pamuklu olmayan giysiler o bölgedeki nem oranını artırarak vajinal enfeksiyonların artmasına neden olur. Bazı maddeler içeren spreyler ve kokulu hijyenik ürünler mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Hamileler direkt güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır. Gölgede tercihen açık renkli çok ince giysiler giyilerek ve direkt güneşe maruz kalmadan güneşlenmeliler. Ayrıca yüksek koruma faktörlü yüz ve vücut kremleri kullanmalıdırlar."

EN İYİ EGZERSİZ YÜZME

Yaz aylarında hamileler için en iyi egzersizin gölgede yürümek ve yüzme olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dönmez, "Yüzmeyle tüm vücut kasları çalışır ve kalp hızı artar. Böylece hamilelikte dolaşımdaki oksijen miktarı arttığı için bebekte de oksijen miktarı artar. Suda yaralanma tehlikesi, denge ve düşme riski yoktur. Ağırlık hissetmez, eklemlere binen yük ve ödem azalır. Özellikle hamileliğin son dönemlerinde yapılan yüzme ile kendilerini iyi hissederler ve bacaklarda ağırlık olmaz, bacaklara yük binmez. Sık yüzen hamileler kendini yorgun hissetmezler. Gece rahat uyuyarak psikolojik açıdan kendilerini oldukça iyi hissederler, stres yaşamazlar. Ayrıca hamileliğin ilk aylarında yüzmek, bulantı ve kusma şikayetlerini de azaltır" diye konuştu.

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