Anne adaylarını doğuma hazırlıyor!

7 ve 16 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan ücretsiz seminerlerden ilki 7 Ekim Perşembe günü Hisar Intercontinental Hospital seminer salonunda gerçekleştirildi.

Anne Adayları için hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı doktorları Op. Dr. Ayşe Kara, Op. Dr. Filiz Candan Topuz ve Doğum Koçu Ayşe Öner eşliğinde Hamile olmak, Doğum, Doğum Sonrası ve lohusalık dönemi, Yeni doğan ve yeni doğan özellikleri, Bebeğin günlük bakımı, Evde alınan güvenlik önlemleri ve ilk yardım gibi başlıklar altında bilgilendirme yapıldı. Seminere bazı anne adayları eşleri ile birlikte katıldılar. Ayrıca seminere Multi-tabs, Huggies gibi firmalar da destek verdi.

2. sinin 16 Ekim tarihinde düzenleneceği seminere kayıtlar devam ediyor. Ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen anne adayları 444 5 888 numaralı telefonu arayabilirler.

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