Anne karnında "ağlama alıştırması" yapıyor

İngiltere'deki Durham ve Lancaster üniversitelerinden bilim adamları, anne karnındaki bebeklerin yüzünde "acı çekmeye benzer" ifadeler görüldüğünü belirtti.



Bilim adamları, fetüsün doğumdan sonra nasıl iletişim kuracağını anne karnında ağlayarak ya da yüz buruşturarak "öğrendiğini" düşündüklerini vurguladı,



Ultrasonla yapılan incelemelerde anne karnındaki fetüsün, basit gülme hareketinden, kaş çatma ve burun çekme gibi karmaşık hareketlere kadar birçok "yüz şekli" geliştirdiği bildirildi.



Araştırmaya imza atanlardan Dr. Nadja Reissland, normal gelişimin anlaşılmasının, sorunların belirlenmesinde doktorlara yardım edeceğini ifade etti.



Reissland, araştırmanın, yüz ifadelerinin hislerden çok beynin olgunlaşmasıyla bağlantılı olabileceğine de dikkati çekti.