Anne karnındaki bebeğe hayat operasyonu

Nevin Sağlamer (39), 17 yıl önce İbrahim (43) ile hayatını birleştirdi. Çiftin iki sağlıklı çocuğundan sonra 2005, 2006 ve 2008'de anne karnında, 2011'de dünyaya gelen bebeklerini ise doğduktan saatler sonra kaybetti.

Bebekleri kansızlık nedeniyle ölen Sağlamer çiftinin, anne karnındaki 6 aylık bebeklerine de Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde aynı rahatsızlık teşhisi konuldu.

Teşhiste geç kalındığı için önceki bebeklerini kaybeden Nevin Sağlamer, yine aynı acıyı yaşayacağı düşüncesiyle çok korktu. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, bebeğe iki milimetre çapındaki damardan başarılı şekilde kan nakli gerçekleştirdi.

Acar, anne karnında belirli aralıklarla 5 kez kan verdiği bebeğin ölmesinin önüne geçti.

"Ölüm riski çok yüksekti"

AA muhabirine, operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Acar, daha önce anne karnında bebekleri ölen hastalarının yine aynı acıyı yaşamaması için erken müdahale kararı aldıklarını söyledi.

İleri derece kansız gelişen bebeğin karnının da su topladığına dikkat çeken Acar, "Çocuğun kanına baktığımızda normalde 15 olan hemoglobin seviyesi 2'ye kadar düşmüştü" dedi.

Bu durumun müdahale edilmediğinde bebeğin öleceğinin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Acar, "Bebeği her an kaybedebilirdik. Çocuğa üç hafta içinde 5 kez kan vermek zorunda kaldık. Çocuğun kanını birden yükseltecek olsaydık bu durumu kalbi kaldırmazdı. Şimdi bebeğin durumu iyi" diye konuştu.

Anne Nevin Sağlamer ise bebeğine teşhis konulduktan sonra çok üzüldüğünü, günlerce ağladığını dile getirdi.

Kan nakliyle bebeğinin yaşayacağına inandığını aktaran Sağlamer, çocuğunu sağlıklı şekilde kucağına alacağı günü sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.