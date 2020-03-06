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06.03.2020 - 04:20 |

Anti HBS nedir? Anti HBS kaç olmalı? Anti HBS yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Hepatit B hastalığı insanlar için çok ciddi bir hastalıktır. Bu hastalık için de yapılan birçok test bulunur. Bunlardan birisi anti HBS testidir. Peki, Anti HBS testi nedir? Anti HBS testi kaç olmalıdır? Anti HBS yüksekliği ve düşüklüğünün nedenleri nelerdir? Sizler için bu konuyu derledik...

Anti HBS nedir? Anti HBS kaç olmalı? Anti HBS yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Hepatit B virüsünün tespitinde kullanılan testlerden birisi de Anti HBS testidir. Bir kişide Hepatit B virüsü olduğu şüphelenilir ise bu test yapılmaktadır.

Anti HBS Nedir?

Anti HBS, Hepatit B enfeksiyonunun takibinde kullanılan bir testtir. Anti HBS testi bu virüsün vücuttan atılıp atılmadığının ve kişinin yaşamında sürecek olan bağışıklığını gösterir. Karaciğer nakli olan kişilerde bu hastalığın tekrarlanmaması için Anti HBS testi yapılır. Ayrıca immünglobulin tedavisinde de kullanılan bir testtir.

Anti HBS testinde Hepatit B hastalığının aşısını yaptıranlardaki bağışıklığın sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Yapılan aşıların tutup tutmadığına ve kişilerin eskiden bu hastalığı geçirip geçirmediğine bakılır.

Anti HBS kaç olmalıdır?

Anti HBS testi aşı yapılan ve aşı yapılmayan kişilerde farklılık göstermektedir. Aşı yapılmayan insanlarda Anti HBS testi < 5 MLU/ml ise sonuç negatiftir. Aşı yapılmış kişilerde ise Anti HBS testi ≥12 MLU/ml ise sonuç pozitif demektir.

Anti HBS testinin pozitif çıkması testi yaptıran kişilerin Hepatit B virüsüne karşı bağışıklığı olduğu anlamına gelmektedir. Anti HBS testinin negatif çıkması ise testi yaptıran kişilerin Hepatit B virüsüne karşı bağışıklığının olmadığı anlamına gelmektedir. Fakat bazı durumlarda test sonuçları 100 veya 1000 gibi çok yüksek değerler görülebilir. Böyle bir durumun açıklaması testi yaptıran kişilerin virüse karşı bağışığı olduğu anlamına gelmektedir.

Anti HBS  yüksekliği ve düşüklüğünün nedenleri nelerdir?

Anti HBS virüsünün pozitif yani yüksek çıkmasının sebeplerinden biri kişinin Hepatit B virüsüne karşı bağışıklığının kazanmasıdır. Hepatit B virüsüne karşı bağışıklık kazanan herkes de bu test sonucu yüksek çıkmaktadır. Ayrıca kişilerin bu virüse karşı ömür boyu korunacağı anlamına da gelmektedir. Bu sebeple Anti HBS testi yüksek çıkmaktadır.

Fakat Anti HBS testinin negatif yani düşük olmasının sebebi ise testi yapılan kişinin bu virüse karşı bağışıklığının düşüm olmasından kaynaklanır. Hepatit B virüsüne karşı bağışıklığı olmayan kişilerde Anti HBS testi düşük çıkmaktadır. Ayrıca vücut antijene karşı antikor üretemez ise bu test düşük çıkar. Bu kişilerin daha önceden Hepatit B enfeksiyonu ile karşılaşmadığının ve Hepatit B aşısının yapılmadığını da Anti HBS değeri belirler. Bu testin düşük çıkmasının nedenlerinden birisi de daha önceden aşı yapılmaması ve Hepatit B virüsünü geçirmemesi yüzündendir.

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