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18.02.2021 - 13:50 |

Antibiyotik Nedir, Ne İçin Kullanılır? Antibiyotiğin Zararları Nelerdir?

Son zamanlarda antibiyotik kullanımının artması, önemli sorunlara neden olmuştur. Gerekli olmadığı durumlarda kullanılması ile sağlığa zarar veren antibiyotik kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Peki, antibiyotik nedir? Antibiyotik kullanımı ile bilinmesi gerekenler nelerdir? Antibiyotik ne için kullanılır? Antibiyotiğin zararları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Antibiyotik Nedir, Ne İçin Kullanılır? Antibiyotiğin Zararları Nelerdir?
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Ülkemiz çağında Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen hekimlerin reçete etmemesi halinde eczanelerde satışı yasaklanan antibiyotik, doğru kullanıldığı takdirde bazı rahatsızlıkların tedavisi açısından çok önemli etkilere sahiptir. Bilhassa çocuklarda gereksiz bir şekilde kullanılması, vücudun patojen mikroorganizmalara karşı direncini azaltmaktadır. Bu durumuna olası hastalıklarda iyileşme sürecini olumsuz bir şekilde etkilediği söylenebilir. 

 Antibiyotik Nedir?

 Antibiyotik; bakteriler üzerinde etkili olan ve enfeksiyonların tedavi edilmesinde kullanılan bir ilaçtır. Bakterilerin çoğalmasını önleyerek ölmelerine yardımcı olur. İnsan vücudunda sayısız bakteri yaşar. Bağışıklık sistemi; bakterileri kontrol altında tutup, rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engellerler. Bunun olmadığı durumlarda antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulur. 

 Antibiyotik yaşamı tehdit eden bulaşıcı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç çeşididir. Uygun bir şekilde kullanılmasıyla zararlı bakterileri öldürüp, hayatı kurtarmaktadır. Fakat antibiyotikler, virüslerin sebep olduğu grip, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların tedavisine olumsuz etkileri olabilir. Antibiyotik kullanımının uygun bir şekilde kullanılmaması, antibiyotik direncine neden olabileceği bilinmelidir. Bu yüzden antibiyotiğin gerekmediği durumlarda kullanılmaması sağlık açısından oldukça önemlidir. 

 Antibiyotik Ne İçin Kullanılır? 

 Antibiyotiğin kullanıldığı durumlar; 

 - Genitoüriner enfeksiyonları,

 - Göz enfeksiyonları,

 - Zattüre,

 - Orta kulak enfeksiyonları,

 - Türlü cilt enfeksiyonları,

 - Beyin iltihabı,

 - Diş eti ve diş enfeksiyonları,

 - Kalp enfeksiyonları,

 - Sindirim sistemi enfeksiyonları,

 - İskelet ve kemik enfeksiyonları şeklinde sıralanabilir. 

 Antibiyotiğin Zararları Nelerdir?

 Antibiyotiğin zararları;

 - Antibiyotiğin fazla kullanımı obeziteye sebep olabilmektedir. Son zamanlarda yapılan incelemelerde bilhassa çocuklukta ve bebeklikte çok fazla antibiyotik kullanan kişiler obeziyeteye yatkınlık göstermektedir.

 - Ciddi alerjik durumlara neden olabilmektedir. Antibiyotik, alerjik reaksiyonlar yalnızca hafif deri döküntüsü veya kaşıntı biçiminde geliştiği gibi ölümle de sonuçlanacak kadar güçlü olabilmektedir. 

 - Antibiyotik kullanımının fazla olmasıyla böbrek yetmezliği meydana gelebilmektedir. Böbreklerin üstünde toksik etkileri oluşturup organ yetmezliğini tetiklemektedir. 

 - Antibiyotiğin fazla kullanımı ishale neden olabilmektedir. Bağırsak içerisinde 400'den çok bakteri çeşidi bulunmaktadır. Bu bakteriler, hastalığa neden olmamalarıyla beraber yarar sağlamaktadır. Antibiyotik kullanımı, normal florada yer alan bakterilerin ölmesine ve zararlı bakterilerin üremelerine ortam hazırlamaktadır. 

 - Antibiyotiğin bir diğer zararı, karaciğer fonksiyonlarını bozmasıdır. Fazla antibiyotiğin kullanılması, karaciğere zarar vermektedir. 

 

 

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