Apandisit Patlaması Nedir? Apantisit Patlaması Nasıl Anlaşılır, Belirtileri Nelerdir?

Apandisit, vücut içinde görevi henüz tam olarak tespit edilememiş bir organdır ve bademciklere de benzetilebilir. Apandisit kalın bağırsaktaki mikroplara karşı vücudu uyarır. Apandisit bölümünde meydana gelen iltihaplanma sonucunda ise, apandisit hastalıkları ortaya çıkıyor.

Apandisit Patlaması Nedir?

Apandisit sorunları, genellikle şiddetli ağrı ile bölgenin iltihaplanması sonucunda kendini gösterir. Ağrı ile meydana gelen apandisit, hemen müdahale edilmesi gereken çok ciddi bir rahatsızlıktır. İltihaplanan bölgedeki apse, kana karıştığı zaman hayati tehlikeye neden olur. Genellikle bakteriyel nedenli olan apandisitin patlamadan alınması ve hemen acil müdahale edilmesi gerekir.

Apantisit Patlaması Nasıl Anlaşılır?

Apandisit patlaması sonucunda vücuda karışan zehirli kan hastayı vücuda çok hızlı bir şekilde yayılarak hayatı tehlikeye atabilir. Apandisit patlaması, çok şiddetli bir karın ağrısı ile kendini gösterir. Apandisiti patlayan bir kişi çok kısa bir süre içinde zehirlenerek ölür. Bu nedenle Apandisit patlamasından şüpheleniliyorsa çok hızlı bir şekilde acil servise hastanın ulaştırılması gerekiyor. Eğer hasta yalnız ise, hemen 112'yi arayarak hareket etmeden yardım beklemelidir.

Apandisit Belirtileri Nedir?

Apandisitte oluşan herhangi bir tıkanıklık, bakterilerin organ içine dolmasına neden olur. Tıkanık nedeni ile basınç artar ve kan damarları sıkışır. Sıkışan damarlar, kan akışına engel olarak kangrene neden olabilir. Apandisit kangren nedeni ile patlarsa bağırsaktaki dışkı karın bölgesini doldurabilir. Apandisit sızdırma yaparsa da apse meydana gelir. En belirgin şekilde görülen apandisit belirtileri ise;

Dışkıda zorlanma, gaz çıkaramama ve ağrı hissi

Karın bölgesinin sağ alt kısmında el ile dokunulduğu zaman hassasiyet, bıçak saplanması şeklinde hissedilen çok şiddetli ağrı ve zamanla ağrının şiddetinin artması

Yüksek ateş

Hızlı kalp atışı

Gebelerde apandisit ağrısı, yan ve arka bölgelerde görülür.

Mide bulantısı ve kusma

İştahsızlık, ağız ve dilde kuruluk

Apandisit Nedenleri Nelerdir?

Genetik yatkınlık

Virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaların apandisite zarar vermesi

Tümörler

Bağırsak solucanları, kurtları ve parazitleri

Midede tam olarak sindirilemeyen limon çekirdeği, nar çekirdeği ve besin artıklarının ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçerken apandisite kaçması

Sindirim sistemi iltihaplanmaları nedeni ile lenf bezlerinde şişme meydana gelmesi