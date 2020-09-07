Arapsaçı Otunun Faydaları Nelerdir? Arapsaçı Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Arapsaçı otu, genel olarak boyu yaklaşık iki metreye kadar çıkabilen otsu bir bitkidir. Bu bitkinin ana vatanı, Uzak Doğu ve de Akdeniz iklimi hakimiyet gösterdiği bölgeler olmaktadır.



Arapsaçı Otu Nedir?



Arapsaçı Otu, maydanozgiller ile rezene familyasından olan genelde iki yıllık otsu bitki olmaktadır. Geleneksel tıp sisteminde geçmiş zamanlardan beri Arapsaçı otu iyileştirici olan özellikleri ile kullanılmakta olan bir bitkidir. Arapsaçı Otunun faydaları insan sağlığı açısından oldukça önemlidir.



Arapsaçı Otunun Faydaları Nelerdir?



Arapsaçı otunun, son yıllarda değeri daha çok artmıştır. Arapsaçı otunun en çok yaygın olan ve bilinen özelliklerinden birisi ağrıları kesici özelliğinin bulunmasıdır. Düzenli bir şekilde kullanan kişinin baş ağrını ya da kas bölgelerinde oluşan ağrıları geçirmek amacı ile kullanılmaktadır. Faydaları saymak ile bitmeyen arapsaçı otunun en bilinen özelliklerinden diğeri ise bağırsakları rahatlatıcı bir özelliğinin olmasıdır.



Bunun yanı sıra kişinin midesindeki asit miktarını düzenleyip dengeleyerek gaz oluşumunu önlemiş olur. Ayrıca yemek ardından oluşan hazmı daha kolay geçirmeye yardımcı olarak kişiyi rahatlatır. Arapsaçı otu kullanımı günümüzde emziren anneler içinde süt miktarını arttırmakta görev almaktadır. Yabani rezene olarak da bilinen bu ot, rezene gibi annelerin sütünü arttırmak ile birlikte anne sütü kalitesini de yükseltmekte oldukça etkilidir. Emziren annelerin bu dönemlerinde Arapsaçı Otunu rahatlıkla kullanılabilirler.



Arapsaçı otunun günümüzde görülmekte olan diğer bir faydası ise görme yetisine yapmış olduğu katkısıdır. Arapsaçı Otu, düzenli olarak kullanımı ile kişilerde oluşabilen ya da var olan herhangi göz hastalıklardan kişiyi uzak tutarak sağlığına katkıda bulunmaktadır. Kornea ya da retina yapısını korumakta olan bileşen içeriklerine de sahip olan arapsaçı otu, kişilerin ileri yaşlarda yaşayacakları olası bir görme sorunlarını da önleyici olmaktadır.



Arapsaçı otu bileşenlerindeki besin içerikleri sebebi ile genel anlamda kullanmakta olan hemen hemen her yaştan kişiye oldukça iyi sonuçlar sağlamakla ünlü ve oldukça şifalı bir bitki çeşidi olmaktadır. Öksürük kesici olarak da görev yapan arapsaçı otu kişinin boğaz yolunu yumuşatan maddelere sahiptir. Boğaz bölgesinin rahatlamasını sağlamaktadır. Burada yer almakta olan bakterilerin genel itibari ile yok olmasına destek vermektedir.



Arapsaçı Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Arapsaçı Otu bitkisinin kullanım alanları geçmişten günümüze kadar incelendiği zaman oldukça geniş olduğu tespit edilmiştir. Endüstri alanında kullanımı da olan Arapsaçı Otu, insan sağlığının iyileştirilmesi amacı ile de tercih edilmektedir. Arapsaçı Otu tüketim şekillerine bakılacak olur ise birbirinden farklı pek çok kullanım yöntemi bulunduğu görülmektedir. Kökleri doğranıp turşu haline getirilerek tüketilebileceği gibi yaprakları kurutularak arapsaçı otu çayı elde edilip içilerek tüketilebilir.

Ayrıca sebze kavurması olarak yemek biçiminde de tüketilmektedir. Zeytinyağı ile arapsaçı otundan yemek yapmak mümkündür. Son olarak isteğe bağlı salata ve benzeri yiyecekler içerisine koyulup kullanılabilir.