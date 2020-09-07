Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Arapsaçı Otunun Faydaları Nelerdir? Arapsaçı Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
07.09.2020 - 02:50 |

Arapsaçı Otunun Faydaları Nelerdir? Arapsaçı Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde arapsaçı otu kullanan kişilere pek çok sayıda faydalar sağlamakta olan ve sıklıkla kullanılan şifalı bir bitki türleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bu otun kullanımı sağlık açısından da çok önemlidir. Arapsaçı otu nedir? Arapsaçı otunun faydaları nelerdir? Arapsaçı otu bitkisi nerelerde kullanılır? Bu gibi konuları sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Arapsaçı Otunun Faydaları Nelerdir? Arapsaçı Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
ABONE OL

Arapsaçı otu, genel olarak boyu yaklaşık iki metreye kadar çıkabilen otsu bir bitkidir. Bu bitkinin ana vatanı, Uzak Doğu ve de Akdeniz iklimi hakimiyet gösterdiği bölgeler olmaktadır.

Arapsaçı Otu Nedir?

Arapsaçı Otu, maydanozgiller ile rezene familyasından olan genelde iki yıllık otsu bitki olmaktadır. Geleneksel tıp sisteminde geçmiş zamanlardan beri Arapsaçı otu iyileştirici olan özellikleri ile kullanılmakta olan bir bitkidir. Arapsaçı Otunun faydaları insan sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Arapsaçı Otunun Faydaları Nelerdir?

Arapsaçı otunun, son yıllarda değeri daha çok artmıştır. Arapsaçı otunun en çok yaygın olan ve bilinen özelliklerinden birisi ağrıları kesici özelliğinin bulunmasıdır. Düzenli bir şekilde kullanan kişinin baş ağrını ya da kas bölgelerinde oluşan ağrıları geçirmek amacı ile kullanılmaktadır. Faydaları saymak ile bitmeyen arapsaçı otunun en bilinen özelliklerinden diğeri ise bağırsakları rahatlatıcı bir özelliğinin olmasıdır.

Bunun yanı sıra kişinin midesindeki asit miktarını düzenleyip dengeleyerek gaz oluşumunu önlemiş olur. Ayrıca yemek ardından oluşan hazmı daha kolay geçirmeye yardımcı olarak kişiyi rahatlatır. Arapsaçı otu kullanımı günümüzde emziren anneler içinde süt miktarını arttırmakta görev almaktadır. Yabani rezene olarak da bilinen bu ot, rezene gibi annelerin sütünü arttırmak ile birlikte anne sütü kalitesini de yükseltmekte oldukça etkilidir. Emziren annelerin bu dönemlerinde Arapsaçı Otunu rahatlıkla kullanılabilirler.

Arapsaçı otunun günümüzde görülmekte olan diğer bir faydası ise görme yetisine yapmış olduğu katkısıdır. Arapsaçı Otu, düzenli olarak kullanımı ile kişilerde oluşabilen ya da var olan herhangi göz hastalıklardan kişiyi uzak tutarak sağlığına katkıda bulunmaktadır. Kornea ya da retina yapısını korumakta olan bileşen içeriklerine de sahip olan arapsaçı otu, kişilerin ileri yaşlarda yaşayacakları olası bir görme sorunlarını da önleyici olmaktadır.

Arapsaçı otu bileşenlerindeki besin içerikleri sebebi ile genel anlamda kullanmakta olan hemen hemen her yaştan kişiye oldukça iyi sonuçlar sağlamakla ünlü ve oldukça şifalı bir bitki çeşidi olmaktadır. Öksürük kesici olarak da görev yapan arapsaçı otu kişinin boğaz yolunu yumuşatan maddelere sahiptir. Boğaz bölgesinin rahatlamasını sağlamaktadır. Burada yer almakta olan bakterilerin genel itibari ile yok olmasına destek vermektedir.

Arapsaçı Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Arapsaçı Otu bitkisinin kullanım alanları geçmişten günümüze kadar incelendiği zaman oldukça geniş olduğu tespit edilmiştir. Endüstri alanında kullanımı da olan Arapsaçı Otu, insan sağlığının iyileştirilmesi amacı ile de tercih edilmektedir. Arapsaçı Otu tüketim şekillerine bakılacak olur ise birbirinden farklı pek çok kullanım yöntemi bulunduğu görülmektedir. Kökleri doğranıp turşu haline getirilerek tüketilebileceği gibi yaprakları kurutularak arapsaçı otu çayı elde edilip içilerek tüketilebilir.
Ayrıca sebze kavurması olarak yemek biçiminde de tüketilmektedir. Zeytinyağı ile arapsaçı otundan yemek yapmak mümkündür. Son olarak isteğe bağlı salata ve benzeri yiyecekler içerisine koyulup kullanılabilir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün maddi kazançlarınızla ilgili konularda daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek sizi rahatlatacaktır. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda akıcı koşullar söz konusu. Gün içinde kendi fikirlerinizi yaymak için çaba gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kişisel hassasiyetiniz olan konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarının katılması sizi daha fazla motive edebilir. İşlerinizde kendi fikirlerinizi savunmak için çaba gösterebilirsiniz. Değişimler yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konularda fikir belirtmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne attığınız durumlar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için başkalarından yardım almanız sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlaması yapmak isteyebilirsiniz. Beklentileriniz için harekete geçmek daha kolay olacaktır. Gün içinde arkadaşlarınızla paylaşım içinde olabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda fikirlerinizi savunmak isteyebilirsiniz. Alacağınız destekler olsa da kendinizi ön plana atmadan önce düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki gelişmeler sizi toparlanmaya itebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Toplum önünde olmak sizi daha iyi hissettirecektir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetleriniz olabilir. Akışı koşullar söz konusu. Kendi egonuzu yumuşatmanız gereken zamanlar olabilir. Değişime açık olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için adım atabilirsiniz. Bazı olayların bütünü görmek daha kolay olabilir. Başkalarının katılımla hayallerinizi daha rahat gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde yaşanacak değişiklikler keyfinizi kaçırmasın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi endişelendiren konulara karşı daha hassas olabilirsiniz. Size kriz yaratacak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkide olduğunuz insanlarla kopmalar yaşayabilirsiniz. İfadelerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha hayalci olacağınız bir gündesiniz. Bazı konuları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı konularda tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken karşınızdakinin durumunu da düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Risk almak isteyeceğiniz konular olabilir. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz. Gün içinde doğabilecek imkânlar söz konusu. Hareketli bir gündeminiz olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ikili ilişkilerinize yönlendirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade ederken biraz daha yumuşak olmaya özen göstermelisiniz. Bazı olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular önem kazanabilir. Bazı işlerinizi bu nedenle ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Ev hayatınızda değişiklikler meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde konuların üstesinden daha rahat gelebilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız destekler var. Planlarınızdaki değişiklikler uzun vade de iyi sonuçlar getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerindeki sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi uğraştırabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. İlişkilerinizi olgunlaştıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanOnline sınav stresini yönetme
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde meme küçültme
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat! Mars geri gitmeye başlıyor
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti fitness ile destekleyin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 vitamini nedir?
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Pınar Karahan
Pınar KarahanCHİ gücü adına
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelincik Otunun Faydaları Nelerdir? Gelincik Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Gelincik Otunun Faydaları Nelerdir? Gelincik Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Sütleğen Otunun Faydaları Nelerdir? Sütleğen Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Sütleğen Otunun Faydaları Nelerdir? Sütleğen Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Kaldirik Otunun Faydaları Nelerdir? Kaldirik (Hodan, Ispıt) Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Kaldirik Otunun Faydaları Nelerdir? Kaldirik (Hodan, Ispıt) Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Melisa Otunun Faydaları Nelerdir? Melisa (Limon Otu) Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Melisa Otunun Faydaları Nelerdir? Melisa (Limon Otu) Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Sıradaki Haber