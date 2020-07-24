Arayışlar yüksek

Bugün ne yapılabilir? Bugün özellikle ilişkiler alanında bizi etkileyen, hassas kılan durumlar içinde olabiliriz. Ay, Venüs ve Neptün’le açı kurarken, aşkta ve duygusal alanda daha çok arayış ve idealizm dikkat çekiyor. Kafamızı kurcalayan şeyler ve hayaller yüzünden gerçeklerden biraz uzaklaşabiliriz. Ancak bugün sanatsal uğraşlar, hayal gücümüzü kullanabileceğimiz olanaklar da var.

Nelerden kaçınmalı? Kafamızı karıştıran durumlara dikkat edelim. Çift durumlar yüzünden seçim yapmakta zorlanabiliriz. Özellikle aşkta ve arkadaşlıklarda kimi zaman güvensizlikler gündeme gelebilir. Bugün zihinsel enerjimizi yapıcı sonuçlara odaklamaya çalışalım. Öğle saatlerini daha iyi değerlendirmek elimizde.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Süpürge Daha düşünceliyiz. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Kendi iç dengemizi daha iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakârlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir.