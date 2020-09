Arif İsminin Anlamı Nedir? Arif Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arif ismi, arapça kökenli olup, genellikle erkek çocuklara konulan ad seçimleri arasında yer almaktadır.



Arif Ne Demek?



Arif isminin iki ayrı anlam ifadesi bulunmaktadır. İlkin çok anlayışlı kişi veya sezgili kimse şeklinde kullanılırken; bilen, bilgi sahibi, irfanlı kimse ya da bilgili anlamlarına da gelmektedir. İsmin renk aralığı mavidir ve isimde geçen harf sayısı da dörttür. İsmin kullanım oranı binde 335 iken, günümüzde aktif bir şekilde bu isme sahip kişi sayısı da yaklaşık 115330 olarak bilinmektedir. Arif isminin analizine baktığımız zaman ise, her bir harfin farklı bir karakteri temsil ettiği görülmektedir.



Harflerin toplam karakter çıkarımı ise kırılgan, sert bir yapıya sahip, atılgan, enerjik ve uysal bir karakteri meydana getirmektedir. İsmin nümerolojisi ise her bir harfin, alfabe de karşılık bulduğu sırayla yapılmaktadır. Bu yüzden Arif isminin her harfi 1, 21, 12 ve 7 rakamlarına denk düşmektedir. Bu sayıların toplamından doğan 41 rakamı da ismin nümerolojisini belirlemektedir.



Arif İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Arif ismi Arapça kökenli bir söz öbeği olmasına karşılık Kuran'da yer almamaktadır. Ancak buna rağmen ismin içerdiği anlamlar sayesinde yeni doğan kişilere, rahatlıkla konulabilir. Bunun dışında ismin kader sayısı ve uyumuna baktığımız zaman, toplam dokuz ayrı rakamdan oluşan tablodan harflerin hangi kısma denk düştüğü belirlenir. Daha sonra Arif isminin bulunduğu 1+9+9+6 sayılar toplanır. Çıkan 25 sonucu her iki ayrı rakam gibisinden ele alınır.



Ardından 2+5 sayıları son kez toplanır. Ortaya çıkarılan 7 rakamı da, bu sayede ismin kader sayısı durumuna gelir. Bu yüzden Arif ismine sahip kişiler, zeki, soğuk ve mesafeli bireyler olarak tanımlanır. Bunun dışında zihin analizlerini iyi yapabilen, ruhsal yönleri kuvvetli, iyi sır saklayan ve eleştirel bir kişilikleri de bulunan baskın karakterli kişileri ifade etmekte içinde kullanılmaktadır.