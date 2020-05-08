Her yıl estetik trendleri değişse de ışıldayan bir cilt ile yıllara meydan okuyan bir vücuda sahip olma isteği hiç değişmiyor. Yılın estetik trendleri de teknolojik gelişmelerle, bu isteklere daha hızlı ve kolay cevap veren ameliyatsız uygulamalarla şekilleniyor.

2020, estetik dokunuşlarla doğal görünüm sunan ameliyatsız değişim yılı! Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, “Son 10 yılda estetik tercihlerinde büyük bir değişiklik yaşanıyor. Artık insanlar mevcut genç görünümü korumayı amaçlıyor. Teknolojinin gelişmesi ve trendlerin bu yönde ilerlemesi aynı zamanda ameliyatsız estetik uygulamalara olan ilgiyi de artırdı. Artık doğal, kendimizi yabancılaştırmayan uygulamalar ve cilt kalitesini artırmaya yönelik işlemler popüler” diyor.

Savaş, bu yılın trend uygulamalarını şöyle sıraladı:

Dolgun dudaklar: Dudaklar, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan yüzdeki en önemli noktalardan biri. Kadında dişiliğin ve çekiciliğin belirleyicisi olan bu bölgeye hyalüronik asitli dolgular uygulanabilir. Alt dudak, üst dudaktan biraz daha dolgun olmalıdır, gülerken diş etleri görülmemelidir. Dudaklar burun ucundan çene ucuna çizilen hayali bir çizginin gerisinde kalmalıdır. Üst dudakta ‘Eros Yayı’ denilen kıvrım belirgin olduğunda daha çekici dudaklar ortaya çıkar.

Çene dolgusu: Son yıllarda popüler hale gelen bu dolgu, yüzü güçlü, zarif ve ince gösterir. Kulaktan başlayıp çeneye kadar uzanan çene hattına ‘jawline’ diyoruz. Bu hattın belirsiz olması kişinin yüzünü daha toplu ve hatlarını bozuk gösterir. Çenedeki en yaygın şekil bozukluklarını; hacim eksikliği, çene büyüklüğü, çene hattı çizgisi belirsizliği, asimetri ve çene altı sarkmaları olarak sayabiliriz. Jawline’ı şekillendirdiğinizde, kişi olduğundan daha genç ve güçlü görünür.

Şakak dolgusu: Şakaklar yüz simetrisinde önemli rol oynar. Zamanla bu bölgede oluşan çökme, yüz simetrisini bozar, sağlıksız bir görünüm verir. Bu alana yapılacak dolgudaki amaç, kaybolan hacmi yerine koymaktır. Böylece yüzdeki kemiksi görünüm yok olur. Şakak çukuru ile elmacık arasındaki devamlılık sağlanır.

Sıvı ip uygulaması: Yaş­la be­ra­ber kemiklerde erime, kas yoğunluğunda azalma, yağ dokuda erime ve azalma, ciltte kolajen ve elastin kayıpları yaşanır. Böylece yaş­lan­ma be­lir­ti­le­ri da­ha be­lir­gin ha­le ge­lir. Sarkmalar başlar, nem ve parlaklık kayıpları meydana gelir, yüz böl­ge­sin­de­ki kı­rı­şık­lar, kıv­rım­lar ve oluk­la­r ortaya çıkar, yüz ovali bozulur .

Sıvı İp, sarkma ve elastikiyet kaybı olan, doğallığından ödün vermek istemeyen herkese uygulanabilir. Lifting etkisi yarattığı için erkeklerde de tercih edilebilir. Tüm yüz bölgesine, boyun ve ellere yapılabilir.

Ameliyatsız burun estetiği: Dolgu enjeksiyonu ile burundaki boşluklar, kontur eksiklikleri ve asimetriler tedavi edilebilir. Ameliyat olmak istemeyenler için çözüm olan burun dolgusunda, enjeksiyon kullanılarak organ şekillendirilebilir.

Boyun ve göğüs dekoltesi: Yaşlanma belirtilerinin en çok görüldüğü bölgeler göğüs ve dekoltedir. 40 yaş sonrasında başlayan göğüs bölgesi çizgilenmesi nedeniyle kadınlar dekolte giymekten kaçınır. Bunun en önemli sebepleri yaşlanma, güneş hasarları ve yana doğru uzun süreli aynı pozisyonda yatmaktır.

Dekolte kısmındaki deri daha ince olduğu için, genellikle vücudun diğer bölgelerinden daha hızlı yaşlanır. Lazer teknolojileri ve çeşitli kokteyllerin karışımı ile yapılan enjeksiyonlar, ince çizgileri ve lekeleri ortadan kaldırabilir.