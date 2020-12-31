Gerçekten Özgüvenin Var mı?

Çoğu zaman özgüvenle egolu olma hali karıştırılır. İstersen bugün net, iyi tanımlanmış özgüvenli olma haline bir bakalım. Ve sen kendin hakkında karar ver :)

-İşler yolunda gitmediğinde de kendini iyi hissedebiliyorsan

-Bilmediğini fark ettiğin zaman öğrenmeye pozitif bir merakla yaklaşabiliyorsan

-Hata yaptığında hatanı kabul edip hatandan öğrenebilmeye kendini açıyorsan

-Yeri geldiğinde samimi bir şekilde özür dileyip hatanı telafi etmek için istekli bir şekilde çabalaya biliyorsan

-Sadece kendinin bir üst halini gerçekleştirmek için kişisel hedefler koyabiliyorsan

-Yapıcı özeleştiri yapabiliyorsan

-Duygularının ve düşüncelerinin sorumluluğunu üstlenebiliyorsan

-Sana uymayan fikirleri yargılamadan kabul edip, kendi yolunu kendin çizerken başkalarının da bunu yapmasına izi verebiliyorsan

-Diğerkam olabiliyorsan

-Kendini ve başkalarının iyi yanlarına odaklanıp takdir edebiliyorsan ÖZGÜVENİN tamdır.

Özgüvenimiz bizim kendimizden beklenti düzeyimizi oluşturup, performansımızı etikler. Beklenti ve performans benlik algımızla doğru orantılıdır. Beklentilerimiz olumlu ya da olumsuz olsun fark etmeden gerçekleşirler. Çok çaba harcayarak performansı yükseltmek zorlu bir iştir ve kesin sonuç vermeyebilir. Ama benlik algımızı değiştirirsek performansımız doğal alarak çabasızca yükselir. Bu çok daha doğru ve kolay bir yoldur.

Ayrıca özgüven hayatımızın ilişkiler alanında yüksek olabilirken iş alanında düşük olabilir. Ya da tam tersi olabilir. O yüzden kendi hakkında değerlendirme yaparken iş, sosyal ilişkiler, karşı cinsle olan ilişkiler gibi alanlarda ayrı ayrı puanlama yapmanda fayda var. Yukarıdaki 10 maddeye 1 puan vererek 10 üzerinden özgüven değerlendirmeni yapabilirsin. Bana da sonucu söylersen sevinirim ? Ve her zaman şunu da hatırla lütfen, özgüven belirli zaman ve durumlara göre düşebilir. Ancak istersek her zaman özgüvenimizi yeniden inşa edebiliriz. Yardıma ihtiyacın varsa :) ben buradayım.

NOT; 7 Ocak’ta online NLP İle Dil İllüzyonları ve Bilinçaltını Yönlendirme Eğitimi, 11 Ocak ‘’Kendi Evrenime Yolculuk’’ WhatsApp grubu başlıyor. Bilgi ve kayıt için bana 05325404864 nolu telefondan ulaşabilirsin.

ICF PCC NLP Koçu

Arzu Bıyıklıoğlu

www.arzubiyiklioglu.com

@arzubiyikliogluofficial