İllüzyonunun farkında mısın?

Her konuşma zihnimize yeni bir program yüklemesi ya da var olan eski bir programın düğmesine basarak aktive olmasını sağlar. Bu sabah yataktan çıkarken kendinize ne dediniz, buraya gelip bu kapıdan girerken içinizden ne dediniz, şu ana kadar iletişim kurduğunuz insanlara ne söylediniz ya da ne duydunuz? Her ne söylediyseniz eğer farkında değilseniz kendinizin (ya da başkasının) düğmesine basıp anlaşma yaptınız ya da dinlediğiniz kişiler sizin düğmenize bastı ve siz onların işaret ettikleriyle bir anlaşma yaptınız. İçimizdeki sistemde ‘’sen- ben’’ ayrımı yoktur. Kendimize veya başkasına söylediğimiz kelimeler ve yarattıkları duygular bizi etkiler. Ve illüzyon başlar. Şimdi size ‘’bıçakla kesilerek öldürülmüş bir kadın cinayetinden bahsedeceğim ‘’ dediğim anda zihninizde hemen bıçak-kadın- hatta kan görüntüsü bile canlanmaya başlamıştır. Ya da ‘’ güneşli bir günde uçan kuşların hikayesini anlatacağım ‘’ dediğimde güneşi-kuşları zihninizde gördünüz bile, hatta bazılarınız kuş seslerini bile duymuş olabilir. Ve illüzyon başlamıştır.

Başkalarıyla ve kendimizle sözcükler vasıtasıyla konuşuruz ancak resimlerle düşünürüz. Aslında konuşurken resim alış verişi yaparız J ‘’Kuş’’ sözcüğünü kullandığımda zihninizde bir kuş resmi canlanır. Ama her birimiz farklı bir kuş görürüz, bazılarımız bir resim görürken bazılarımız hareketli bir film görebilir. İşte bu resim alış verişinde en canlı ve istediğimiz en doğru resmi çizdirebilmek ve de hissettirebilmek öğrenilebilir.

İş hayatında ve hayatta yaşam başarısına ulaşmış tüm insanlar bu dili iyi kullanırlar. Bugüne kadar farkında olmadan geliştirip otomatik olarak kullandığınız dilinizi fark etmeniz ve bu dili yeniden yapılandırmanız sizi mutlu ve sağlıklı yapar. İş ve özel hayatınızda daha hızlı ilerlemenizi sağlar. Ayrıca bu yeni dil kullanımını yapılandırırken uyanık olursunuz ve kendinizi dışarıdan gelen illüzyonlara karşı koruyabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi güçlendiren, motive eden, rahatlatan, harekete geçiren, çözüm odaklı, yaratıcı bir dil ile programlayabilmeniz hem sizin hem de bütünün hayrına olacaktır.

Sözler deneyimleri, nesneleri, duyguları işaret ederken aynı zamanda deneyimimizin bazı yönlerini ön plana çıkarıp bazılarını da geri plana iterek farklı algılar yaratabilir. Kullandığımız dil kalıbı ve bağlaçlar dikkati farklı nesneye veya farklı eyleme yönlendirebilir. Aynı kelimelerle çok farklı anlamlar çıkarmamız mümkün. Ayrıca her kelime her insanda aynı anlamı ve aynı duyguyu yaratmayabilir. Tüm bu farklılıkları göz önünde bulundurmazsak pek çok iletişim kazasına sebep olabilir veya olumsuz algılar oluşturarak yanlış yönlendirmeler yapabiliriz. Güzel sözcükler ve doğru dil kalıplarının maliyeti düşük, getirirsi büyüktür. Sözler yaşamın akışını dahi değiştirebilecek güce sahiptirler. Sözcükler savaş başlatır, ilham kaynağı olur, aşık eder, nefret doğurur, üzer, sevindirir, incitir ya da onarır…

Düşünceler dile yansır, dil düşünceye yansır. Düşünceler duyguları tetikler ve illüzyon başlar. Dilimizi fark edip değiştirerek düşünce sistemimizi değiştirebiliriz. Herkesin kendi programını fark edip onu uygun bir dille yeniden programlandırması potansiyelini daha fazla açığa çıkardığı gibi ekip arkadaşlarına (ya da eşine, ailesine) da yardımcı olabilir. Bu da bireyi daha başarılı, lider bir yönetici/insan olmaya doğru götürür.

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

Arzu Bıyıklıoğlu

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