İşyerinde Duygusal Olgunluk

Duygusal Olgunluğa Erişmemiş İş Arkadaşların Var mı?

Yoksa bu başlık iş arkadaşın için değil de senin için geçerli olabilir mi? O duygusal olgunluğa erişmemiş kişilerden biri de sen olabilir misin? İş ilişkilerini geliştirmek (ister müşterilerle ister iş arkadaşlarıyla olsun) ve kurum içi nabzı dengeli tutabilmek için yapılan bireysel ve grup koçluklarında neredeyse tüm sorunların temelinde “Duygusal Olgunlaşmama” sorunuyla karşılaşıyoruz. İş dünyasında çok iyi okullardan ve programlardan mezun olmuş, çok iyi iş tecrübelerinden geçmiş ama duygusal olarak olgunlaşmamış bireylerin duygusal (tepkisel) içe veya dışa yönelik davranış kalıpları çalışma performansını ve şirket içi mutluluğu olumsuz yönde etkiliyor.

Duygusal olgunluğa erişmiş / (ya da erişememiş) olmanın göstergeleri;

- Güçlü / Acımasız

- Dayanıklı / Zalim

- Sorumluluk alan / Suçlayan

- Yüzleşen / İnkar eden

- Anlamaya çalışan / Anlaşılmayı bekleyen

- Özür dileyen- hatasını kabul eden ve telafi gayretinde olan / Kibirli

- Bilmediklerini kabul eden- öğrenme cesareti gösteren / Saklayan- utanan- egosal koruma kalkanları oluşturan

- Kişiselleştirmeden uzak / kişiselleştiren-alıngan

- İnsanların kendi hakkında ne düşündüğüne değil iyi olana odaklanan / başkalarının düşüncelerine çok takılan ve tepkiler veren

- Duygusal tepkilerinin farkında olan ve duygularından öğrenen-yöneten / duygusal tepkiler veren

- Tek başlarına vakit geçirebilen / Yalnız kalamayan

- Duygularını tanıyan ve sahip çıkan ve de onlardan öğrenen / Özellikle olumsuz duygularının tüm kaynağının karşı taraf olduğuna inanan.

- Olumsuz duygularını sindirmek için uğraşan, kendine zaman tanıyan / Baş edemediği duygularını bastırmak için yok sayan ve başka bir maddeye-kişiye ya da uyuşma aracına yönelen.

- Her durumdan (sorundan) bir fayda alacaklarına dair bir inançları olan / Sorunları sadece sorun olarak gören

-Hayatı dost ya da öğrenme, gelişme alanı olarak kabul eden / hayatı düşman ya da kötü bir arena olarak gören

- Kendi gelişimine odaklı / Dedikodu odaklı

- Genel olarak daha huzurlu ve pozitif olan / Genel olarak negatif ve stresli olan

- Kendilerini kontrol edebilen / Kendilerini kontrol edemeyen

- İnsanlara ve erdemlere daha fazla değer veren / kısasa kısas yaklaşımı – ezilme – üstün gelme programı olan

Şimdi bu listeye göre hem öz değerlendirme hem de ekip arkadaşların için bir değerlendirme yaparak duygusal olgunluk derecelerine karar verebilirsin. Kendi öz değerlendirmenin daha iyi olabilmesi için güvendiğini bir yakınından da fikrini almanda fayda olur.

Profesyonel koçlar olarak bizler, koçluk çalışmalarıyla kişinin öz farkındalığını artırıyoruz sonra kişinin kendisi zaten duygusal olgunluk derecesini doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Sonraki işimiz de birlikte NLP teknik uygulamalarıyla kalıcı değişim yaratmak üzere hızlı bir şekilde ilerlemek. Burası da en keyifli kısım.

Son sözüm de şu (bu yazı için son söz) bu çağda insanların akıl almaya, nasihat dinlemeye ya da eleştirilmeye ihtiyaçları yok. İnsanların onlara ayna görevi yapacak, refleksiyon yapmasını sağlayacak koçlara ve kişiye özel dönüşüm tekniği uygulamayı bilen NLP Uzmanlarına ihtiyaçları var. Yeni Çağ’da bu bir lüks değil ihtiyaçtır. Senin ve kurumun için en doğru olan NLP Koçunla buluşman dileğimle hoşça kal, koç kal…

ICF PCC Profesyonel Koç

NLP Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu

05325404864

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