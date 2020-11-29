Kariyerinizi Ne Belirler?

Bu başlık hiçbir çelişki içermez, tam tersine bir bütünlük içerir. Bir şeyleri seçerken “evet” dersiniz. Ama her seçim aynı zamanda bir vazgeçiştir. Yani aynı zamanda başka bir şeye de “hayır” demiş olursunuz. Bir şeyleri reddederken “hayır” dersiniz ve bu hayır aynı zamanda başka bir şeye “evet” dediğiniz anlamına gelir. Çok basit bir örnek üzerinden ilerlersek spor yapmaya “evet” dediğinizde hareketsiz yaşama “hayır” demiş olursunuz. Yalan söylerseniz yalana “evet” derken dürüst, samimi olmaya da “hayır” demiş olursunuz. Hayatımız ve kariyerimiz de bizim inançlarımız ve “hayır – evet” lerimizle şekillenir.

Peki hayatımızın ya da kariyerimizin şekillenmesini etkileyen bu “evet ve hayır” larda dikkat edeceğimiz kritik nokta;

1) Neye “evet” neye “hayır” dediğimizin farkında ve bu konuda sağduyulu olabilmek.

2) “evet” demek istediğimiz zaman “evet”, “hayır” demek istediğimiz zaman “hayır” diyebilme cesaretini gösterebilmek.

Bu doğru seçimleri yapabilme sürecinde en büyük düşmanımız her zaman olduğu gibi kendi içimizdeki inanç sistemimiz ve ego sabotajcımızdır. İnançlarımız doğrultusunda algımız aktif çalıştığı için bizi yanıltabilir. Sabotajcı egomuz kısa vadeli kazançlarla ve konfor alanıyla oyalanmayı sevdiği için bizi yanlış kararlara da doğru itebilir. İşte bu yüzden her şeyin başı bir sağlık :) bir de farkındalık :)

Şimdi, en son neleri seçtin ya da neleri reddettin / nelerden vazgeçtin?

En son nelere “hayır” nelere “evet” dedin?

Bugün vakit ayırıp bu soruların cevaplarını derinlemesine düşünürsen :) bu yazıya “evet” demiş olursun ve bu seni bir yere götürür :)

Düşünmezsen bu yazıya “hayır” demiş olursun ve bu seçimin seni başka bir yere götürür :)

Acaba nereye gitmeyi seçeceksin? Senin hayatın, sen bilirsin…

Ben koçluk sorularımı sordum :) şimdi seni kendi düşüncelerinle ve seçimlerinle baş başa bırakıyorum. Kendine iyi bak, hoşça kal, koç kal…

ICF PCC Profesyonel Koç

NLP Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu

05325404864

@arzubiyikliogluofficial

www.arzubiyiklioglu.com