Kişisel Enerji Temizliği

Mavi Gezegenimizde var olan canlı cansız her şeyin kendine ait bir titreşimi vardır. Ve biz insanlar da kendi titreşimlerimiz kadar çevremizdeki titreşimlerden de etkileniriz. Özellikle titreşimiz düşükse çevresel titreşimlerden daha fazla etkileniriz.

Evlerin ve iş yerlerinin titreşimleri de hem madde yapılarından hem de orada yaşamış ve yaşamakta olan insanların titreşiminin bütününden oluşur. Olumsuz duyguların ve maddelerin (özellikle doğaya uyumlu olmayan ve eskimiş ve yıpranmış olanların) titreşimleri daha kaba, daha ağırdır. Bu sebepten dolayı, stres, gerilim, hastalık, huzursuzluk yayarlar. Çünkü bunların frekansına yakındır. Benzer benzeri çeker yasası.

Mekanlarda enerji temizliği yaparken cam kase içinde su, bir miktar sirke, bir miktar kaya tuzu kullanmak (yeni başladıysak duruma göre 7 gün veya 21 gün boyunca her gün değiştirerek), adaçayı tütsüsü yapmak (camları da açın lütfen o esnada), duvarlara reiki sembollerini çizerek reiki yapmak, mumlar yakarak klasik müzik, meditasyon müziği çalmak iyi olur. Eski kırık, yıpranmış, bozuk nesneleri atmak, bozuk musluk, tesisat, kapı, pencere varsa onarmak, çekmeceleri temizlemek de iyi olur. Cam ve kristal objeler, canlı bitkiler, renkli ve huzur veren objeler de ortamın titreşimine katkıda bulunur. Tabi bunların dışında her yere özel, ihtiyaca göre düzenlemeler yapabiliriz. Bunun için ofisinizi ya da evinizi görmem gerekir.

Hadi mekanları temizledik ama asıl mesele kendi frekansımızı nasıl temizleyip düzenleyeceğiz? Asıl mesele bu. Bir insanın tüm düşünce ve duygularının ve de bedeninin kimyasının toplamı titreşimini oluşturur. Anlık iyi hissedebilirsiniz bu iyi bir şey ama hemen işler değişmez. Çünkü aura alanımızda bugüne kadar var olan toplam enerji alanımız bulunur. Aslında bizim titreşimimiz bilinç seviyemizle ilgilidir. Ne kadar çok pozitif anları arttırırsak ve geçmişi temizlersek ve de geleceğe umutla bakarsak titreşimimiz o kadar yükselir. Daha hafif ince olur, bu çok sağlıklı ve huzurlu bir haldir. Bunun dışında bedenin ne yediği de önemlidir. Bedenimiz yiyeceklerden oluşur. Yediklerimiz ne kadar doğal ve az ise beden enerjisi de o kadar hafif olur. Zihin ve beden ne kadar iyi ve hafif titreşirse o kadar dengeye gelir. Zihin ve beden temizlenip dengelendikçe daha süptil enerjinin olduğu ruhsal kapımız daha çok açılır. Bu da çok daha yüksek ve hafif frekansta titreşmemizi sağlar ki bu en sağlıklı olanıdır. Daha yüksek frekansa sahip olmak hem kendimizi korumamız için hem de benzer enerjileri kendimize çekmek için çok iyidir.

Peki, başka neler enerjimizi temizler ve yükseltir?

Sevmek, şükretmek, minnet duymak, gülümsemek, şarkı söylemek, resim yapmak, müzik dinlemek ve çalmak, doğada bulunmak, suyla temas, su içmek, güneş, dua etmek, meditasyon yapmak, yoga, teşekkür etmek, cömert olmak, namaz kılmak, spor yapmak, dans etmek, yardım etmek, hobi, felsefi düşünce, tevekkül ve tefekkür…

Evet, şimdi nereden başlamak istersin? Mekan temizliğinden mi? O kolay, asıl işimiz iç temizlik. Evet nerden başlıyoruz?

Eski düşünce sisteminle yeni bir hayat yaratamazsın… Çünkü her zaman yaydığın frekansla karşılaşırsın.

Olumlu, iyi düşüneceğim demekle olumlu, iyi düşünemezsin.

Ama bunu zihnine öğretebilirsin, olumlu düşünmenin de bir sistemi var.

Yardıma ihtiyacın olursa bana ulaşabilirsin.

İçinde bulunduğumuz çağda NLP Koçunun olması bir lüks değil ihtiyaçtır.

Bireysel - Grup Koçlukları ve Eğitimler için www.arzubiyiklioglu.com , @arzubiyikliogluofficial ya da 05325404864

Hoşça kal, koç kal…

ICF PCC Profesyonel

NLP Koçu ve Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu