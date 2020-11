Her şeyden önce kişisel gelişim alanında kullanılan yöntemlerin (Koçluk, NLP, Eft, Reiki, Nefes, Theta healing, Access bars, Regresyon…) hangisi olursa olsun birlikte çalışacağınız uzmanın kendi alanında çok iyi eğitim almış olması ve uzun yıllar pratik yapmış olması ve de kendi üzerinde uygulayıp kendine fayda sağlamış olması birinci koşuldur. Ben ve değerli birkaç iş arkadaşım bundan yaklaşık 13 yıl önce bu alanda eğitim almaya başladığımızda iki yıllık bir eğitim sürecinden geçtik, üstüne ikinci kez üniversiteye girip felsefe, psikoloji, sosyoloji okuduk. Bunlar yetmedi hep yolda kalabilmek ve önden gidebilmek için her yıl yeni eğitim ve uygulamalarla kendimizi zenginleştirdik. Öncelikle her yıl kendi üzerimizde çalışarak hayatlarımızı hep bir üst seviyeye taşıyıp, kendimizi temizledik. Hocalarımızdan koçluk, mentörlük aldık. Şimdilerde iki üç haftada verilen eğitimlerle çerez gibi satılan uzmanlık ve hatta eğitmenlik sertifikaları havada uçuşuyor. Dünyanda soluduğumuz havayı kirlettiğimiz gibi bilgi atmosferini de kirlettik maalesef. Bu sebepten dolayı uzman, eğitmen ve kurum seçiminizde çok dikkatli olun derim. İyi araştırın, aklınız ve kalbiniz el ele olursa iyi ve doğru olanı bulursunuz.

Şimdi gelelim hangi yöntem doğru? Bu denize hangi ırmaktan ulaşmak doğrudur sorusuna benzer. Amaç denize kavuşmaksa hangi ırmaktan gideceğinin bir önemi yoktur. En iyi ırmak sana çekici gelendir. Ama bu çekicilik kalben, içsel bir çekim alanının oluşmasıyla ilgilidir.( Ancak burada önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Zihinsel, bedense, duygusal bir gelişim, olgunluk, temizlik kazanmadan spritüel çalışmalara başlamamanız. Ya olumsuz etkilenirsiniz ya da zarar bile görebilirsiniz.) Tabi ki şu da bir gerçek ? hangi yönteme giderseniz gidin Koçluk ve Nlp temeldir ve kralldır. Bunlarla geçirdiğiniz düşünsel ve duygusal dönüşüm ve elinizde size kalan bilgi her yöntemi daha iyi uygulayabilmek için size güç katar. Çünkü ikisi de kişiye özel olarak şekillenir, yani kendi gücünüzü fark edip, onu kullanırsınız.

Hangi teknik iyidir? Yöntem ya da teknikte sizin gücü nereye bağladığınıza göre durum değişir. Bunlar ne kadar iyi olursa olsun hiçbir şey sizden daha güçlü değildir. Sizi yöntemler, teknikler iyileştirmez, değiştirmez. Doğru olması, size uygun olması önemlidir. Ancak siz onlara güç verip onlardan değişim yaratacakları beklentisine girerseniz kalıcı sonuçlar elde edemezsiniz. Tekniğe bu kadar bağlanmayın kendi içinizdeki güce bağlanın. Teknik ve yöntemlerin hepsi bir araçtır. Sizin içinizdeki güç nereden geliyor? Yaradan’la olan bağlantınızdan, özünüzden geliyor. İşte bütün mesele buna idrak ederek uygulamaları yapmak. Buna tam idrak edebilmek için önce düşüncelerinizden, davranışlarınızdan ve bedeninizden ibaret olmadığınızı anlayıp tüm bunları fark edebilen ve değiştirebilme gücüne sahip olan ruhsal bir varlık olduğunuzun idrakine varmanız gerekir.

Harika bir resim tablosu yapmak istiyorsunuz, en iyi fırçayı ve en iyi boyayı arıyorsunuz. Peki, bunları bulmakla harika bir tabloyu yapabilir misiniz? Ya da hangi en iyi fırça sizin parmaklarınızla daha uyumlu acaba? Ya da bu harika tabloyu on saate mi yapan daha güzel yapar, yirmi saatte mi yapan? Kim bilebilir?

İşin doğrusu; herkes aklını ve kalbini birlikte kullanırsa kendine göre en uygun, en iyi fırçayı bulabilir. Sürecin tadını çıkararak zihninden, kalbinden ve ruhundan parmaklarına akan güçle kendi için en harika tabloyu yaratabilir. İşte buna hayat resmi diyoruz. İçinde senin de bulunduğun hayat resmin. Kim iyi bir resmim içinde yer almak istemez ki? Herkes ister. İşte bu yüzden herkse öyle ya da böyle, doğru ya da yanlış yolla hep mutluluğun ve huzurun peşinde. Oysa onlar bizim içimizde açığa çıkmayı bekleyen tablolarımız.

Şu an senin neyin peşindesin?

Senin için en doğru, en iyi NLP Koçunu bulman dileğimle hoşça kal.

