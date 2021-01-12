Kıskançlık ve Haset Enerjisi

Önemli bilgi ?? Bir insan hangi konuda kıskançlık ya da hasetlik yapıyorsa bunun enerji dilindeki anlamı ”benden kaç, uzaklaş” demektir. Eğer başkasının çok para kazanmasını ya da iyi bir mevkide olmasını kıskanıyorsanız çok para kazanmaya veya mevki sahibi olmaya ”benden git, uzaklaş” diyorsunuz. Burada dikkatle bakılmasının iyi olacağı bir konu da kıskanıp kıskanmadığınızın gerçekten farkına varabilmenizdir. Eğer o kişiyi sahip olduğu imkanlardan ve fırsatlardan dolayı yargılıyorsanız, onun hak etmediğine inanıyorsanız büyük bir ihtimalle kıskanıyorsunuzdur. Bir şeyler ters gidiyorsa, canınızı sıkıyorsa, kendinizde bir direnç hissediyorsanız samimi bir şekilde kendi içinizdeki gerçekliğe bakıp yüzleşebilme cesaretini göstermediğiniz sürece hiçbir şey değişmez. Üstelik daha da kötüye gider. Çünkü hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Her an bir değişim vardır olumlu ya da olumsuz.

Eğer sizi başkaları kıskanıyorsa ve siz bundan çok rahatsızlık duyuyorsanız kıskanma sebebi olan durumu kaybedebilirsiniz. Çünkü korku enerjisine girersiniz. Kıskanılma durumunda sahip olduğunuz durumun varlığına yönelip şükür, minnet ve değer bilme haline geçerseniz çok daha yüksek koruyucu ve kapsayıcı bir enerji alanı yaratırsınız. Eğer kıskanan için de kıskandığı şeye sahip olmasını sevgiyle dilerseniz bu çok daha güzel bir enerji yaratır. Zamanla o kişinin sizi kıskanma durumu bile ortadan kalkar ??

Evet son yıllarda her düşüncenin ve duygunun bir enerji olduğunu öğrendik ama bu yetmez. Hangi enrjileri saldığımızın farkına varıp, onları nasıl doğru bir şekilde değiştirip yönlendirebileceğimizi de bilmemiz ve uygulamamız gerekir. Nasıl ki bilenle bilmeyen bir olmaz, bilenle de yapan bir olmaz. Olumlu bir değişim ve dönüşüm için uygulama şart.

2021 yılı hepimiz için bilmenin ötesine geçip uygulamalar yaptığımız ve güzel dönüşümlerimizin olduğu bir yıl olsun. Dönüşüm uygulamaya aşıktır ?? O zaman Aşk Olsun ??

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ICF PCC NLP Koçu

Arzu Bıyıklıoğlu

www.arzubiyiklioglu.com