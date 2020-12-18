NLP serisi: Farklı düşünme ve farklı davranmamızı etkileyen meta programlar

Farklı düşünme ve davranma nedenlerimizden biri de NLP diliyle Meta Program olarak adlandırılan özel kişisel zihin programlarımızdır. En belirgin olanlarına birkaç örnek verecek olursak;

Benzer, uyumlu olana odaklanmak / Farklı olana odaklanmak

Bütüne odaklanmak / Ayrıntıya odaklanmak

Geçmiş odaklı / Bugün odaklı / Gelecek odaklı

İç odaklı motivasyon / Dış odaklı motivasyon

İstediğine odaklanmak / İstemediğine odaklanmak

Katılımcı / İzleyici

Tedbirli-Tutucu / Risk alan

Uzaklaşmacı / Yaklaşmacı

Tek parçaya odaklı / Bütüne odaklı

Etkin olma / Tepkin olma gibi meta program farklılıklarımız da birbirimizden farklı düşünme ve davranma sebeplerimizi etkiler. Örneğin etkin program sahip kişiler; önce hareket eder sonra düşünürler. Dünya gönüllüleri bu gruptan çıkar. İlk öce varırlar, ilk önce konuşurlar, bir fikirleri vardır, her şeyi bir kere de olsa denerler, insanları ikna ederler, olayları başlatırlar, pratik fikirler üretirler, sabırsız olurlar, kontrol etmek isterler, talimat vermeyi severler. Tepkin kişiler ise; bekler ve takip ederler. Enine boyuna tartarlar, dikkatli hareket ederler, bir şeye başlama be başlatma konusunda ağırdan alırlar, kurallara uyarlar, iyi bir takım üyesi olurlar, genellikle riayet ederler.

Başka bir meta programı açacak olursak, mesela iki kadının on erkeğin olduğu bir resim tablosuna bakan farklılığa odaklı kişi "sadece iki kadın var", benzerliğe odaklanan program sahibi de "bir sürü erkek var" algısında olacaktır.

Ve ya uzaklaşmacı programa sahip olanlar istemediklerinden kaçmak için motive olup harekete geçerken, yaklaşmacı programa sahip olanlar hedeflerini hayal ederek motive olup onlara ulaşma arzusuyla harekete geçerler.

Peki bu programları bilmek bize ne sağlar? Her şeyden önce fikir çatışmalarımızın çoğunu ortadan kaldırır. Çünkü bu programlar iyi ya da kötü değildir, sadece farklıdır. Duruma göre doğru kullanıldıklarında hepsi işe yarar ve iyidir. Bunları bildiğinizde hem kendinizi hem de iş veya özel ilişkilerinizdeki herkesi daha kolay anlar ve doğru şekilde yönlendirebilirsiniz.

Daha önceki yazılarımda da söylediğim gibi NLP Sersi yazılarımı kısa ve anlaşılır bir dil kullanarak yazmaktaki amacım sizlerde bir NLP ilgisi uyandırabilmek. Çünkü NLP herkesin bilmesi ve kullanması gereken bir kendini kullanma kılavuzudur.

NLP Serisini sevdiysen bir sonraki yazımda görüşmek üzere, kendine iyi bak :) Meta Programlarını keşfet :)

Bu arada 2020’den kazançlı çıkıp daha iyi bir enerjiyle 2021’e girmek istersen 20 ve 22 Aralık akşamı yapacağımız grup çalışmasına seni de bekleriz.

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ICF PCC Profesyonel Koç

NLP Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu

www.arzubiyiklioglu.com

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