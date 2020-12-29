NLP serisi: Metaforların bilinçaltına etkisi

Metaforlar, çocukluktan kalma bir öyküden, yıllar önce izlenen bir filimden, çevremizde duyduğumuz konuşmalardan ya da kendi hayal gücümüzden süzülüp dilimize yansıyan anlamlandırma şekillerimizdir. Kullandığımız benzetmelerle hem kendi hem de karşı tarafın bilinçaltına çok kolay girebiliriz. Metafor yöntemi ürün satışlarında sıkça kullanılır ve doğru kullanıldığı takdirde satışları istenen sonuca götürür. Aynı şekilde kitleleri, kişileri motive edip harekete geçirebilir. Ya da korkutup sindirebilir.

Metafor bazen bir sözcük, bazen bir deyim ya da öykü olabilir. Kendinizin, yöneticinizin, iş arkadaşınızın ya da eşinizin metaforlarına dikkat ederek duygu ve düşüncelerin nereye odaklandığını kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Şirkette ateş hattında gibiyiz.

Hedeflere nişan almalıyız.

Rekabet arenasında savaşı biz kazanmalıyız.

Bu metaforlarda savaşçı, askeri bir zihniyet var. Bu metaforlar bazı kişileri harekete geçirirken bazı kişilerde de büyük bir stres yaratıp güçsüzleştirebilir.

Bu proje sizin için devede kulak.

Bu projeyi bitirdiğimizde Everest’e bayrak dikmiş olacağız.

Biz bu şirketin omurgasıyız.

Bu metaforlar çoğunlukla çalışanların daha güçlü ve daha dik durmalarını sağlayıp artı bir motivasyon yaratabilir. Metaforlar direkt bilinçaltıyla etkileşim kurduğu için konuya uygun, alınılması istenen mesaja uygun bir hikaye anlatımı da çok fazla işe yarar.

Üzgün birisini gördüğünüzde ‘’ gemilerin mi battı? ‘’ ya da ‘’ kara bulutlar çökmüş üstüne ‘’ dediğinizde o kişiyi çok daha fazla olumsuz duygu içine gömebilirsiniz. Y a da birisi size ‘’ kara bulutlar üstümde geziyor” dediğinde, siz ona “o zaman bulutları kenara çekip yeniden güneşin üstünde parlaması için neler yapabiliriz’’ diye bir cevap verdiğinizde o kişinin bilinçaltına pozitif bir mesaj vermiş olursunuz.

Metaforlar, peri masalları, halk hikayeleri, atasözleri ve alegorilerle nesilden nesle geçmiştir. Metaforlar, bilincin direncini kırıp, bilinçaltının derinliklerine seslenirler. Bilinçaltı, metaforu kişiye özgün, onun deneyimlerine ve gereksinimlerine uygun bir biçimde yorumlar ve tekrar bilinç düzeyine gönderir. İşte bu yüzden NLP seanslarında bilinçaltına yeni bir tohum ekmek istediğimizde kişilerin kendilerine has metaforlarından kurgulamalar yapıyoruz. İşte bu yüzden tüm liderler ve usta konuşmacılar aynı zamanda çok usta bir hikaye anlatıcısıdır. Kitleleri bilinçaltı seviyesinde etkileyerek harekete geçirmenin yöntemini bilirler.

Bugünlük de bu kadar. Bir hayaliniz ya da bir hedefiniz varsa, ona ulaşmanızı kolaylaştıracak bir hikaye yazarak bunu bilinçaltınıza iletebilirsiniz. Ya da var olan bir sorununuz için hangi negatif metaforu kullanıyorsunuz fark edin. Ve onu pozitif bir metaforla çözüme yönlendirin. Bazen sırf bu yöntem bile harikalar yaratabiliyor, denemeye değer.

Sana güzel metaforlarla dolu bir gün diliyorum. Şu an akşam (ben bu yazıyı yazarken akşam) benim metaforum. Birazdan yeni bir yazı yazmam için yeni fikirler Ay ışığı gibi zihnimde belirsin.

Kendine iyi bak…

Bu arada 2020’den kazançlı çıkıp 2021’e daha iyi bir enerjiyle girmek istersen 20 ve 22 Aralık akşamı yapacağımız grup çalışmasına seni de bekleriz. Bilgi ve kayıt için 05325404864

ICF PCC Profesyonel Koç

NLP Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu

www.arzubiyiklioglu.com

@arzubiyikliogluofficial