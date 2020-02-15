NLP ve Yaşam İllüzyonları

Yarısı su olan bir bardağın boş kısmına odaklanırsan eksik suyla ne olmayacağını ya da ne yapamayacağını düşünürsün. Dolu tarafına odaklanırsan o suyla neler yapabileceğini düşünürsün. İkisi de gerçektir. Ve yarısı su olan bardak iki farklı gerçeklik yaratmıştır. İki gerçeklik varsa ortada bir illüzyon vardır. Hangisini tercih edersin?

Eğer ben sana ”yarısı boş bardakla ne yapabilirsin” dersem seni boş bardak illüzyonuna yönlendirmiş olurum. Çünkü senin zihnine ne düşüneceğini söyledim. Hayatı tecrübe etmemiş bir çocuğa ”hayat çok acımasız, çok zor, sana zarar verecek insanlar var” dersem o çocuğu acımasız, zor ve kötü insanlar illüzyonuna yönlendirmiş olurum. Korkutulursak korkmayı ve korkutmayı, yargılanırsak yargılamayı ve yargılandığımızı sanmayı, eleştirilirken eleştirmeyi öğreniriz.

Bazı insanlar istediklerini elde ederken bazıları elde edemiyor. Bazıları şanslı bazıları şansız oluyor. Bazıları mutlu bazıları mutsuz oluyor. Asıl farkları sahip oldukları zihin programları ve bu programın yarattığı illüzyonlardır.

Çoğu zaman hayatta kalma adına olumsuz bir zihin programı geliştirir insan ve bunu en yakın çevresine de miras gibi aktarır. Hem de hiç farkında olmadan hatta çoğu zaman iyi niyetiyle yapar bunu. Sonrada bunlar kişinin gerçeği yani illüzyonu olur.

Öğrenilmiş düşünce ve inanç kalıpları kadar kullanılan kelimeler ve cümle yapıları da zihnin neye odaklanacağını belirler. İşte bu yüzden söylenenlerle ya da istenenlerle uyuşmayan eylemler ve sonuçlar açığa çıkar. Zayıflamak isterken kilo alırsın, başlaman gerekirken tembelleşirsin, iyileşmek isterken daha çok hasta olursun. Bunların hepsi zihin dilinle ilgilidir. Oysa şimdi yeniden başlayarak doğru kelimeleri, doğru düşünce kalıplarını öğrenerek algını değiştirebilirsin. Hatırla ki hayatta kalmak için burda değiliz hayatı yaşamak ve kendimizi gerçekleştirmek için burdayız.

Zihin Dili Programlamasıyla algını değiştirerek yeni bir illüzyon yaratabilirsin. İllüzyon değişirse ŞİMDİ değişir, şimdi değişirse VİZYON değişir. Vizyon değişirse GELECEK değişir.

Zihin dilini değiştirerek yaşam illüzyonunu değiştirmek istersen online bireysel veya online grup çalışmamıza katılabilirsin. Ayrıntılı bilgi için bana mesaj atarak veya 0543 655 50 51 nolu telefondan arayarak ulaşabilirsin.

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Eğitmeni Arzu Bıyıklıoğlu

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