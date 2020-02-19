Zihin dilimiz çocukluğumuzdan bu yana biz farkında olmadan ailemiz ve yakın çevremiz tarafından kendiliğinden oluşur. Bu oluşum otomatik olarak çalışır ve bugünkü yaşam kalitemizi etkiler. Neyi yapıp yapamayacağımız, neye kızıp kızmayacağımız ya da neyi hak edip etmeyeceğimizden tutunda aşkla, parayla, sağlıkla hatta şansla olan ilişkimizi bile belirler. İşte bu yüzden aynı Dünya’da farklı hayatlar yaşarız. Her birimizin gerçekliği farklıdır. Herkse kendi gerçekliğini yaşadığına göre de her yaşam kişinin kendi yarattığı illüzyonudur.

Düşünce ve konuşma şeklindeki ‘’kıtlık ve kısıtlayıcılık’’ insanı sahip olduğu potansiyelinin çok daha altında bir yaşam illüzyonuna götürür. Para yok, iş yok, aşk yok ya da yapamıyorum, yetersizim, kurtulamıyorum, değişemiyorum… gibi düşünceler veya yanlış kemlime seçimleri, ters cümle kurguları, kullanılan metaforlar ve hatta yargılar insanı istemediği bir yaşam illüzyonuna sürükler. Zihne ne girmişse yaşam da o akar.

NLP & Zihin Dili (Dil İllüzyonları) Programında yeni bir konuşma diliyle yeni düşünme şekilleri oluşturup zihin dilimizi yeniden programlayabiliriz. Tabi bu bilgileri ciddi anlamda düzenli olarak uygulamanız gerekir. (Online Bireysel veya online grup çalışmalarına katılarak bu programın temelini hem öğrenebilir hem de uygulamaları yapabilirsiniz.)

NLP & Zihin Dili Programlaması;

-Dünyayı nasıl algılarız, nasıl kodlarız

-Bilinç ve bilinçaltı

-Çözü odaklı, yaratıcı, esnek düşünme modelleri

-Kelimelerin İllüzyonu

-Kelimelerin titreşimi ve beden üzerindeki etkisi

-Metafor kullanmanın önemi

-Kişisel olumlama ve ifade dili gibi zihni çok daha güzel bir illüzyon yaratmaya yönlendirebilecek pek çok tekniği kapsar.

Eğer sen de istersen NLP Zihin Dili programlamasıyla algını değeiştirerek yeni ve çok daha güzel bir gerçeklik yaratabilirsin. Hatırla ki; Dil düşünceyi, düşüncede duyguları değiştirir. Duygu değişirse Evren’e yaydığımız frekans değişir. Frekans değişirse hayat değişir.

Daha ayrıntılı bilgi almak istersen bana www.arzubiyiklioglu.com, arzu.byk@hotmail ya da sosyal medya hesabın @arzubiyikliogluofficial dan ulaşabilirsin.

Başkalarının sana öğrettiği ya da başı boş bırakılmış bir zihnin öğrendiği bir zihin programıyla devam edersen başkalarının gerçekliğini ve başkalarının illüzyonunu yaşarsın. Ya da kendine yeni bir program yüklemesi yapabilirsin ve kendi hayatını yaşarsın. Bu yazıyı okuduğuna göre sen de az çok bunun farkındasın.

Güzel ve farkında olduğun bir hafta olsun…

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

Arzu Bıyıklıoğlu