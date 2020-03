Pembe Kadınlara Hediyeler

Neden pembe kadınlar? Çünkü pembe sevgi, şefkat ve beslemeyi simgeliyor. Ve bu özellikleri tüm kadınlar yüreklerinde taşırlar. Çünkü yaradılışları böyledir. Her kadın pembe kokar. Çocuk sahibi olsun olmasın her kadın besler, her kadın emek verir. Oyuncak bebeğini besler, kedi köpek besler, çiçekleri besler, arkadaşını besler, erkeğini besler… Bu yüzden tüm kadınlar emekçidir. Hayatında mutlaka sevdiği birileri olur, yüreği de elleri de şefkat kokar. İşte bu yüzden tüm kadınlar pembedir.

Peki benim size rengarenk hediyem nedir? 21 Günlük Bolluk Bereket çalışması. Rengarenk dedim çünkü bolluk ve bereketin rengi mavi, kırmızı, altın sarısı, mor… Bir de bizim pembemiz :) olduk mu rengarenk :) Bu çalışmaya 11 Mat’ta başlayacağız. Çalışmaya katılmak isteyen ilk 21 Kadın takipçimi alacağım. Bolluk bereket çalışması sadece maddi bollukla ilgili değildir, aşk, sevgi, sağlık, arkadaşlık, iş …hangi alanda bolluğa ihtiyacın varsa o alanda kendiliğinden çalışır. Çalışmada kendimizi kısıtlayan ve kıtlık getiren düşüncelerden uzaklaştırarak Evren’in sonsuz olasılıklar alanına bilincimizi açmak için uygulamalar yapıyor olacağız.

Katılma koşulumuz nedir? 21 gün boyunca en az bir saatini uygulamalara ayırabilmen, gün içinde en az iki kez olumlamaları yapman, meditasyon yapmayı seviyor olman, not almayı – defter tutmayı seviyor olman. Gerçekten vakit ayırabileceğine inanıyorsan, 21 gün boyunca odaklanmaya hazırsan sen de sosyal medya @arzubiyikliogluofficial hesabımdan bana ulaş. Talebini bildir ve en az iki kadın arkadaşını da etiketle. Ne kadar çok etiket o kadar çok bolluk bereket :) Hatırla ki bolluk bereket enerjisi önce vermekle çalışmaya başlar. Hem kendine hem de arkadaşlarına bir şans ver, evren de sana şans verecektir.

Dün Emekçi kadınlar gününüz her gün kutlu olsun.

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

Arzu Bıyıklıoğlu

www.arzubiyiklioglu.com