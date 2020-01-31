Teslimiyet ve ruhsal gelişim

Ruhsal gelişim kişisel gelişimin üst basamağıdır. Eğer kişisel gelişimimizde beden ve zihin üzerinde çalışmadan ruhsal gelişim alanına geçmek istersek oldukça zorlanırız. Çünkü ruhsal gelişim için bedeni dengeleyerek zihninin alt katmanlarından kurtulup zihnimizi sakinleştirebilmemiz çok önemli. Alt katmanlarda ego kontrollü ayrımcı ve sürekli daldan dala atlayan zihni aşamazsak ruhsal bağlantı kapımızı genişletmemiz mümkün olamaz. Hatta, ruhsal alanda çalıştığımızın zannına esir düşüp kendimizi büyük ve zarar verici bir yanılgının içine bile sokabiliriz.

Ruhsal gelişim alanına gelmek için önce kişisel gelişim alanında beden ve zihin üzerinde çokça pratik yapmamız en doğru yol alacaktır. Beden için; yeteri kadar ve doğal beslenme, zihin için; ego farkındalığı, olumsuz kayıtların temizlenmesi ve zihin kontrolü yapabilmek önemli adımlarımızdır. Ve tabii ki teslimiyeti deneyimleyebilmek…

Teslimiyet, yaşam akışına karşı koymak yerine ona izin vermeyi içeren basit ama çok derin bir bilgeliktir. Ve bunu gerçekleştirmek için ŞİMDİ’ye odaklanmamız, olup biteni koşulsuz, çekincesiz bir şekilde direnmeden kabul etmemiz yapabileceğimiz en doğru adım olur. Olanı kabullenmek bizi zihinle ve dış dünyayla özdeşleşmekten kurtarır. Bu özgürleşmeyle birlikte Yaratıcı Yüce güce tam olarak bağlanabiliriz, ki bu da tam bir teslim olma halidir. Direnç varsa zihin devrededir dolayısıyla da ego devrededir. Ego iş başındaysa da teslimiyet yoktur.

Teslimiyet bizi evrenin kaynak enerjisine bağlar ve bu bağlanmadan sonra yeni bir düşünce yüreğimize düşer ya da biz hiçbir şey yapmadan kendiliğinden taşlar yerine oturur, sular durulur, korkular biter ya da arzular yerine gelir. İşte buna kimileri ‘’Tanrı’nın eli değdi‘’ der, kimileri ‘’Rabbim dualarıma cevap verdi ‘’ der. Kimileri de MUCİZE der.

Teslimiyeti uygulayana dek, ruhsal boyut sadece hakkında bir şeyler okuduğumuz, düşündüğümüz, konuştuğumuz ya da yaşadığımızı sandığımız bir şeydir. İnsan teslim olana dek ruhsal boyut insan hayatında gerçek bir realite olamaz. Sadece zan ederiz.

Bütünsel Gelişim Koçluğu’nun ileri aşamasında Ruhsal Gelişim çalışmaları desteklenir. Ancak danışmanlık yapılmaz. Her deneyim öznel olduğu gibi, ruhsal gelişimde özneldir. Ancak sezgisel koçluk yapabilme aşamasına gelmiş profesyonel bir koç size rehberlik edebilir. Kişisel gelişim alanında bir destek alıyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız lütfen seçimlerinizde çok dikkatli olun. Ayrıca, kimseden mucize beklemeyin. MUCİZE SİZSİNİZ! Doğru ve size uygun olan uygulamaları düzenli olarak yapın. Veee sonra mı? TESLİMİYETİ DENEYİMLEYİN…

Arzu Bıyıklıoğlu

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

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