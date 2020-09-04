Asena İsminin Anlamı Nedir? Asena Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Asena isminin özelliklerinde liderlik vasfı olduğu ve görev alan kişiler olduğu yer almaktadır. Türkiye’de yaklaşık olarak 25 bine yakın Asena ismi bulunmaktadır.



Asena Ne Demek?



Türkçe kökenli bir isim olan Asena ismi, kız çocuklar için kullanılıyor. Enerjik, hayalperest ve sağduyulu anlamlarını taşıyan Asena isminin özellikleri arasında zorluklardan kolayca kurtulabileceği ve cesaretli kişiler olacağı yer almaktadır. Özgürlük ve huzura düşkün olan kişilerdir ve genellikle çevresindeki diğer kişiler ile sürekli iletişim halinde olmak istemektedirler. Olay ve düşünceleri kısa süre içerisinde analiz edici bir yapıya sahiptir.



Enerjik ve soğukkanlı yapıya sahip olan Asena isminin analiz sonuçları arasında mantıklı düşünmeleri ve mantıkla hareket etmeleri sonucunda zorlukların üstesinden gelme kapasitesi üst sırada yer alıyor. Türk mitolojisinde yer alan dişi kurt anlamını taşıyan Asena ismi, Türkçe dilinde yıllar sonrasında türemiş ve Asena haline getirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Asena isminin renk özelliğine bakıldığında ise pembe renk özelliğine sahip olduğu bilinmektedir. Güzel dişi kurt anlamına gelen Asena ayrıca iyi haber anlamına da geliyor.



Asena İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Çocuklarına Asena ismini koymak isteyen ebeveynlerin merak etmiş oldukları diğer bir konu da Asena isminin Kur’an da geçip geçmediği konusudur. Kur’ anda Asena isminin geçtiği herhangi bir ayet yer almıyor. Ancak Kur’an da geçmese de anlamının güzelliği sayesinde çocuğunuza Asena ismini koymanızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Asena ismini taşıyan kişilerin genellikle misafirperver oldukları ancak bir o kadarda inatçı duygular ile hareket ettikleri özellikleri yer almaktadır.