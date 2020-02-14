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Haberler14 Şubat Haberleri Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkının numeroloji analizi
14.02.2020 - 09:26 |

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkının numeroloji analizi

Şaduman Canan Karakul 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yazısında Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkının numerolojisini inceledi.

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkının numeroloji analizi

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisi şüphesiz gündeme bomba gibi düştü. Kimsenin kalamadığı gibi yazarlarımızdan Şaduman Canan Karakul da bu sürpriz ilişkiye kayıtsız kalamadı ve bu ikilinin numerolojisini PembeNar'a anlattı. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın numerolojik olarak uyumları nasıl? Bu ikiliyi bir araya getiren neydi? Bu ilişki nereye gider, nelere dikkat etmeleri gerekiyor?

Cevaplar için Şaduman Canan Karakul'un 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yazısını okuyun.

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