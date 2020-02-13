Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya

Serenay ile Cem evlenir mi?

Sevgililer günü yazısında gündeme bomba gibi düşen Serenay ve Cem Yılmaz ilişkisi benim de önüme gelince tüm sevgililere mesajı bu ilişki üzerinden verebilirim diye düşünüp haklı çıktım. Buyurun Sevgililer günü yazıma.

Serenay ve Cem in adlarına soyadlarına, doğum tarihlerine bakıp inceden haritalarını çıkardığımda işte okuduklarım.

Her ikisi de birbirine baktıklarında “bu adam, bu kadın olur” diye bir ruh haline giriyorlar. Hem aşk hem evlilik hem de mekan enerjileri aynı eksen üzerinde olduğundan çok olumlu şekilde ilişkilerini destekliyor. Birbirlerini “aile kurulabilir partner” olarak görürken cinsel uyumları da oldukça iyi görünüyor. İlişkinin en hoş taraflarından biri de; birbirlerine şefkatle bakabiliyor olmaları. Ayrı kaldıkları anlarda bol bol yazışıyorlardır muhtemelen, ilişki uyum enerjileri birbirlerine duygularını yazıyla anlatma yetenekleri olduğunu gösteriyor. İkisi de bilgiye, eğitime, profesyonelliğe önem veriyorlar ve birbirlerinin bu taraflarından hoşlanıyorlar. Birlikte hem iş hem özel hayatlarında çok eğlenceli etkinlikler programlar yapabilir bundan da müthiş keyif alabilirler.

Nelere dikkat edecekler? İşle aşkı fazlasıyla karıştırma eğilimlerine! Her ikisi de oyunu, oyunculuğu özel yaşamlarına taşıyabilirler, nerede oynayacaklarını, nerede işlerine, nerede birbirlerine odaklanacaklarını çok iyi ayırmalılar aksi takdirde ilişkileri, özel hayatlarıyla, iş hayatları birbirine karışmış halde yaşanabilir.

Yazık ki ilişkilerinde bir aldatma enerjisi de görülüyor bunun önüne geçmek mümkün. Bunun için birbirleriyle açık, net, dürüst ve yüksek bir iletişim içinde olmaları gerekiyor. Yani birbirlerine son derece açık duygularla yaklaşırlarsa, şüphe uyandıracak alanları kapatırlarsa, ilişkilerini düşmeye başladığı yerden toplamaları kolay olur. İlişkilerinde görünen en sıkıntılı durumsa bağımlılık. Birbirlerine bağımlılık derecesinde bir iletişim içinde olabilirler. Bu da ilişkiyi; en olumsuz durumda “ne böyle senle ne de sensiz” hale getirebilir. Özellikle Serenay bu ilişkide öfke patlamalarına ve egolarına özen gösterir, Cem de en dürüst haliyle ilişkiye yaklaşırsa ilişki boyunca çok huzurlu olabilirler. İlişkide her ikisi de kurgu ve şüphelerine biraz ayar vermeliler ki, obsesif hale girmeden ilişkiyi yürütebilsinler. Serenay ve Cem, enerjileri düştüğünde kuşku ve kurgu yapmaya eğilimli olabileceklerinden bunu ilişkiye yansıtabilirler. Fizik bedenleriyle birlikte ruhsal bedenlerinin enerjisini de yüksek tutmaya özen göstererek bu olumsuzluğun da üstesinden gelebilirler. Birlikte bol bol nefes seansları alabilir, yoga yapabilir, uzak doğu felsefesiyle, dövüş sanatlarıyla ilgilenebilirler.

Bir başka dikkat edecekleri konu ise; özellikle bu sene Serenay bol bol eğlenceli etkinlikler isterken Cem daha çalışma eğilimli olabilir. Cem Yılmaz bu yıl özellikle iş konularında zorlanabilir yine bu sene kalbine çok özen göstermeli, bolca kalbinin tozunu almalı. Konu kalbe gelmişken Serenay’ın sevgiyi almak, kabul etmek ve göstermek üzerine bir hayat borcu olduğunu görüyorum. Birbirlerine şefkat dolu dürüst bir kalple yaklaşmayı hatırlar ve bunu başarabilirlerse ilişkileri efsane olabilir. Serenay bu yıl çok iyi organizasyonlara imza atabilir (önerimdir; sosyal sorumluluk projelerini de hayatına çokça alabilir), eğlenceli bir yıl geçirebilir. Her ikisi de yıl enerjilerinin getirdiklerini bilir birbirlerine hoşgörülü davranırlarsa harika olacaktır.

Serenay da Cem de attıkları her adımı sakin ve açık bir kalple atarak, adımların getirdiği deneyimi, gözlemleyip tecrübe edip, bir sonraki adımı hırssız, beklentisiz, kurgusuz en üst titreşimden samimiyetle attıklarında şimdiye kadar yaşadıkları aşklardan çok başka bir aşk yaşayabilirler. Cem Yılmaz’ın kararlı adımları, Serenay Sarıkaya’nın etkileyici zarafetinin arkasındaki savaşçı ruhu bu ilişkiyi zorluklarıyla birlikte kolaylaştıracaktır.

İlişkilerinde engeller var evet her ilişkide olacaktır ancak engellerle kavga etmek yerine ilişkinin kurallarını ve mantığını anlar boyun eğmenin zarafetini ve gücünü kendilerine yakıştırırlarsa inatçılıktan onurluluğa, dirençten teslimiyete mutlulukla yol alabilirler. İlişkiyi kontrol etmek yerine anın getirdiklerini fark etmeyi, almak kadar vermenin de hazzını duymayı başarabilirlerse son derece keyifli bir ilişki yaşayacakları kesin diyebilirim.

Tüm bunların farkında dürüst, sevecen, tutkulu, aile olmak isteyen bir ilişki onları bekliyor.

Bize de çok mutlu olsunlar demek kalıyor.