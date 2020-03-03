Aşkta hoşnutsuzluk olabilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün duygusal mutluluk ve bize keyif verebilecek konularda problemlerle, engellerle karşılaşabiliriz. Engeller, kısıtlamalar var ve kendimizi anlatmakta zorlanabiliriz. Kadınlarla ilgili konularda da huzursuzluklar söz konusu olabilir. İşle ilgili sorumluluklar yüzünden enerjimizi düşük hissedebiliriz. Aşkta da zorluklar, şanssızlıklar gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde biraz daha gerçekçi olmalıyız. Çok sayıda alternatif olması kafamızı karıştırabilir. Yeni değerlendirmeler yapmak ve değişen şartlara bakmak gerekiyor. Emin olamadığımız konular için karar vermemeliyiz. Duygusal alanda aceleci düşünmek ya da sevdiğimiz şeyleri anlatamamak yüzünden sıkıntı yaşayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Su Daha düşünceli bir gündeyiz. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Başkalarına yardımcı olabileceğimiz bir gündeyiz. Sabırlı olmalıyız.