Aslan burcu başlıyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Güneş öğle saatlerinde (11:36) Aslan burcuna ilerliyor. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konulara daha çok odaklanabiliriz. Ay Aslan’da ilerlerken dikkat çekmek ya da kendimizi ortaya koymak yönünde gayretliyiz. Ancak bugün beklenmedik durumlar ve gerginlikler de yaşanabilir. Şahsi konularda yıkıcı tavırlar içinde olmamaya özen gösterelim.

Nelerden kaçınmalı? Bugün ilginç düşüncelerle harekete geçmek ve yaratıcı konulara odaklanmak için güzel fırsatlar var. Sezgilerimizi daha verimli şekilde kullanabiliriz. Yakın beraberliklerde daha cömert ve sıcak olma eğilimindeyiz. Kuşkusuz böyle zamanlarda abartılı tavırlar ve müsriflik de gündeme gelebilir. Bu nedenle gereksiz harcamalara dikkat etmek gerek.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Köpek Yeteneklerimizi kullanalım. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.