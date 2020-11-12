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12.11.2020 - 13:50 |

Aspir Yağı Faydaları Nelerdir? Aspir Tohumu Yağı Neye İyi Gelir?

Aspir yağının faydaları, kullanım amacına göre farklılık gösterir. Bunun nedeni, aspir yağının iki türünün bulunmasından kaynaklıdır. Bunlar; yüksek oleik içeren aspir yağı ve yüksek linoleik içeren aspir yağı olarak belirtilebilir. Peki, aspir yağı faydaları nedir? Aspir tohumu yağı neye iyi gelir? Aspir yağının kullanım alanları nedir? İşte aspir yağına dair tüm ayrıntılar.

Aspir Yağı Faydaları Nelerdir? Aspir Tohumu Yağı Neye İyi Gelir?
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Aspir yağı faydaları arasında birden fazla faydanın yer aldığını belirtmek mümkün olacaktır. Aspir yağı, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Bunun dışında vücutta iltihap oluşmasını, enfeksiyon ve mikrobik hastalıkların olmasını önler. Aspir yağı, kan şekeri düzeyini korur. Bağışıklık sistemini güçlendiren aspir yağı, regl ağrılarını da dindirir.

Aspir Yağı Faydaları Nelerdir?

Aspir yağının faydalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün olacaktır;

- Aspir yağı, kalp ve damar hastalıklarını ve felç riskini en aza indirger.
- Aspir yağının içinde yer alan Omega 6 ve lineoik asit sayesinde insan vücudunun dengesi korunur. Bilhassa kolesterolü dengeler.
- Sindirim sistemini düzenler.
- Vücut direncini güçlendirir.
- Siyah noktaları giderir.
- Damar hastalıklarıyla damar sertliğinin önüne geçer.
- Daha hızlı kilo vermeye destek olur.
- Kadınlarda hormonları düzenler. Adet döngüsünün düzenli olmasına yardımcı olur.

Aspir Tohumu Yağı Neye İyi Gelir?

Aspir tohumu yağının birden fazla faydası olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar;

- Aspir tohumu yağı, dünya çapında yetişen aspir bitkisinin kendisinden hazırlanır.
- Aspir tohumu yağı, pek çok hastalığın önüne geçer. Bağışıklığı güçlendirir. Bununla beraber kalp ve damar hastalıklarının oluşmasının önüne geçer.
- Aspir tohumu yağı, kötü kolesterolün düşürülmesinde önemli rol oynar.
- Aspir tohumu yağı, sindirim sisteminin hareketlerini düzenlemektedir.
- Aspir tohumu yağı, kadınların hormonlarını düzenler.

Aspir Yağı Nedir?

Aspir bir başka ismiyle Carthamus tinctorius, dalları çok olan ve otsu olarak tanımlanan bir bitki türüdür. Bunun yanı sıra devedikenine benzetilen bir bitkidir. Tohumlarından sağlanan yağ sayesinde ticari şekilde yetiştirilmekte ve kullanılmaktadır. Aspir çiçekleri 30- 150 santimetre uzunluğunda olmaktadır.

Aspir yağı, bitkinin çiçek ve tohum bölümlerinden sağlanır. Aspir yağı, insanların en eski zamanlardan beri kullandığı yağlar içerisinde bulunmaktadır. Bun dair birden fazla kalıntının olduğunu da belirtmek mümkündür. Bitkiden yağ sağlamak adına kullanılacak en mühim bölümleri; tohumları ve kırmızı çiçeğidir.

Aspir Yağının Yan Etkileri

Aspir yağının yan etkilerinin bulunduğunu belirtmek doğru olacaktır. Bunlar;

- Bulantı, geğirme, kusma, ishal gibi durumlar, aspir yağının bilinen yan etkilerindendir.
- Aspir yağı, kan pıhtılaşmasını önler. Bu yüzden ameliyat gibi bir durum söz konusu ise, kanama riskini yükseltmekte olup, herhangi bir operasyon öncesi ve sonrasında kullanılması tavsiye edilmez.
- Hipotansiyonu bulunan kişilerde düşük kan basıncını daha kötü hale getirebilir.
- Uterus kasılmasına sebebiyet vereceği için gebe kadınlar açısından tüketilmesi tavsiye edilmez.

Aspir Yağının Fiyatı

Aspir yağı, sektörde likit ya da kapsül olarak satılmaktadır. Bu kapsüller ise 30- 70 Lira arasında, yağı ise 20- 35 Lira arasında satılmaktadır.

Aspir Yağının Kullanım Sahası

Aspir yağının insan vücuduna pek çok faydası bulunmaktadır. Bu yüzden kimi rahatsızlıklara karşı aspir yağı, ılık su ile içilebilir. Bilhassa astım veya öksürük gibi problemleri bulunan kişiler, bu yağı tüketmelidir. Aspir yağının kullanıldığı bir başka saha ise kozmetik alanıdır. Aspir yağı, doğal bir yağ olduğu için direkt cilde de uygulanabilir. Aspir yağı, buzdolabın içerisinde muhafaza edilmeli ve korunmalıdır. Bununla beraber aspir yağının muhafaza süresi 40 gün olarak belirtilmiştir.

 

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