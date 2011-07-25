Astımlı hamilelerin erken doğum riski yüksek

ABD’li ve Avustralyalı uzmanlar, astım hastası olan hamile kadınların erken ya da düşük kilolu doğum yapma riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Avustralya ve ABD’de 1975 ve 2009 yılları arasında bir milyondan fazla hamile kadının dahil olduğu astım araştırmalarını inceleyen uzmanlar, astım hastası olan hamile kadınların erken ya da düşük kilolu doğum yapma riskinin yüksek olduğu uyarısını yaparak, hamilelik süresince ayda en az bir defa kontrole gitmeleri gerektiğini söylüyor.

-"TEHLİKELİ OLAN PREEKLAMPSİ HASTALIĞI RİSKİ EN AZ YÜZDE 50"-

BBC’nin yansıttığı araştırmada, astım hastası olan hamile kadınların bebeğinin kilosunun astım olmayanlara göre ortalama 93 gram daha az olduğu belirtilerek, astım hastalığının, nedeni bilinmeyen tansiyon yükselmesine, idrarla protein kaybına, aşırı kilo alımına ve ödem oluşmasına yol açan preeklampsi hastalığının normalde yüzde 5 olan görülme riskini en az yüzde 50’ye yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Ayrıca, astımlı hamilerin erken doğun riskinin de yüzde 25 arttığı belirtilen araştırmanın liderlerinden Avustralya Newcastle Üniversitesi Astım ve Solunum Hastalıkları Merkezi ve Hunter Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nden Peter Gibson, astımın etkilediği bazı komplikasyonların en aza indirilebileceğini ve astım hastası hamile kadınların düzenli olarak kontrole gitmelerinin çok önemli olduğunu vurguluyor.

İngiltere Astım Araştırmaları Müdür Yardımcısı Leanne Metcalf da, aynı zamanda bütün annelerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerinin ve hamilelik süresince sigara içmemelerinin beklerin sağlıklı olma ihtimalini en yüksek düzeye çıkardığına dikkat çekiyor.