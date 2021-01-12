13 Ocak Oğlak Yeniayı neler getirecek? Burçlara etkileri neler olacak?

13 Ocak Çarşamba İstanbul saatiyle 08:00’de Oğlak burcunda Plütonik dediğimiz bir yeniay gerçekleşecek.

Yeniaylar normalde ılımlı enerjiler içerirler ve yeni oluşumları ifade ederler. Bu yeniaya eşlik eden Plüton sebebiyle etki sert ve zorlama enerjisi hakim. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. 24 Ocak’a kadar makul ve cazip olma maskesi ile manipülasyonların arttığı bir dönemde olacağız. Kişiler isteklerini gerçekleştirmek için her yola başvurabilirken, güç gösterileri de artacaktır.

Gökyüzünde ateş elementi hiç yok ama öncü nitelik fazla. Bunun anlamı girişimde bulunma isteğinin fazla olmasına rağmen, öne çıkmadan duruma hakim olma enerjisi daha aktif olacak.

Bu durumda hiç kimsenin dolduruşuna gelmemeye dikkat edilmeli. Görünenden çok, gerçeğin ne olduğuna odaklanmak, tercih etmeyeceğimiz durumlara hizmet etmemizi önleyecektir.

Bu yeniay, yer hareketlerini de etkileyeceğinden orta şiddetli depremler devam edebilir. Madenlerle, yer altıyla ilgili sorunlar yaşanabilir.

Doğum haritası gökyüzünün genel görünümden destek alan bir grubun bu dönemde maddi konularda olumlu fırsatlarla karşılaşması, aşk hayatında ani başlayan ilişkiler yaşaması mümkün. Mesela 22-26 Nisan, 25-29 Ağustos, 24-28 Aralık doğumluların haritalarında zorlayıcı başka açı yoksa bu etkiden faydalanabilirler.

Türkiye’de öne çıkan bir isimle ilgili üzücü bir haber alabiliriz. Amerika’da ise polisin müdahale etmesi gereken yeni olaylar gündem oluşturacak. Ekonomik olarak da başka ülkelere bazı yaptırımlar uygulanabilir.

Sağlıkla ilgili kemikler, boğaz ve boyun bölgesindeki sorunlara karşı daha dikkatli olmakta fayda var.

Bu yeniaydan 10-17 Ocak, 10-17 Nisan, 12-19 Temmuz, 13-20 Ekim doğumlular ve doğum haritalarında 23 derece Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi’de önemli vurguları olanlar daha fazla etki alacaklar.

YÜKSELEN BURÇLARA GÖRE ETKİLER

YÜKSELEN KOÇ

İş hayatındaki gelişmelerin gündemde olduğu bir hafta olacak. Bu alanda fırsat görülen bazı durumlara karşı dikkatli yaklaşmakta fayda var. Maddi konularla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu. Arkadaş çevresinde beklenmedik sorunlar olabilir.

YÜKSELEN BOĞA

Hukuki konuların, yurt dışıyla ilgili işlerin gündemde olduğu bir hafta olacak. Uzun seyahatlerde temkinli olunmalı. Boğaz ve boyun bölgesindeki hassasiyete dikkat etmekte fayda var. Ticari konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN İKİZLER

Giderlerin ve paylaşımlı paraların gündemde olduğu bir hafta olacak. Kazalara karşı temkinli olunmalı. Olaylara daha ciddi ve karamsar bakılabilir. Psikolojik çalışmalar, dönüşüm süreçleri için olumlu bir dönem olacağından bu fırsatı kullanmakta fayda var.

YÜKSELEN YENGEÇ

Ortaklıkların ve ikili ilişkilerin gündemde olduğu bir hafta olacak. Bu alanlardaki güç savaşlarına dikkat edilmeli. Arkadaşlarla da beklenmedik gerginlikler yaşanabilir. Sosyal çevreden yeni tanışmalar olabilir.

YÜKSELEN ASLAN

Sağlık ve çalışma ortamının gündemde olduğu bir hafta olacak. İş arkadaşları ile sınırların çatışması yaşanabilir. Maddi konularda güzel gelişmeler olabilir. İkili ilişkilerde de gerginliklere karşı sakin olmakta fayda var.

YÜKSELEN BAŞAK

Aşk hayatında önemli gelişmelerin yaşanabileceği bir hafta olacak. Çocukların eğitim konuları da gündemde olacaktır. Çalışma arkadaşları ile fikir ayrılıkları yaşanabilir. Sağlıkla ilgili konuları ihmal etmemekte fayda var.

YÜKSELEN TERAZİ

Ebeveynlerin ve evle ilgili konuların gündemde olduğu bir hafta olacak. Aile içinde baskı kurma çabasının yol açtığı olaylar yaşanabilir. Yaşanacak krizleri fırsata çevirmeye bakılmalı. Aşk hayatında da kıskançlığa bağlı gerilimler söz konusu.

YÜKSELEN AKREP

Kardeşlerin ve yakın çevre ilişkilerinin gündemde olduğu bir hafta olacak. Mevcut durumların gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dikkat edilmeli. İkili ilişkilerde güzel gelişmeler yaşanabilir. Aile büyükleriyle ilgili sağlık sorunları olabilir.

YÜKSELEN YAY

Kişisel değer sorgulamasının gündemde olduğu bir hafta olacak. Maddi süreçlerde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Sağlıkla ilgili ortaya çıkan konuları ihmal etmemeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN OĞLAK

Kişisel seçimler ve fiziki konular bu haftanın ağırlıklı gündemi olacak. Karar verirken etki altında kalınmadığından emin olmak önemli. Aşk hayatıyla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Toleranslı olmama gerginliklere yol açabilir.

YÜKSELEN KOVA

Bir türlü bitmemiş, ertelenmiş işler bu haftanın ağırlıklı gündemi olacak. Özellikle aileyle ve evle ilgili konuları sadece bitirmiş olmak için bitirmemeye dikkat edilmeli. Üzerine gidilmemiş sorunları çözmek için fırsat yakalanabilir.

YÜKSELEN BALIK

Geleceğe dair planlar ve arkadaşlar bu haftanın ağırlıklı gündemi olacak. Arkadaş desteğiyle maddi konularda güzel gelişmeler yaşanabilir. İletişimde kısıtlanmışlık hissetme hali de gerginliklere sebep olabilir.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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