14 Şubat geleneği Roma Mitolojisinde Jüpiter’in eşi olan Juno (Iuno) zamanına dayanmaktadır.

Roma İmparatorluğunda, 14 Şubat tarihi, her yıl Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya saygı günü olarak kutlanırdı. Halk, evliliğin ve ailenin koruyucusu kabul edilen Juno’ya teşekkür için çiçekler sunardı.

15 Şubat'ta kötü ruhları kovarak şehri temizlemeyi, böylelikle sağlık ve bereketi serbest bırakmayı amaçlayan “Lupercalia Bayramı” başlıyordu.

Romulus ve Remus'un bir dişi kurt tarafından emzirildiği Lupercal mağarasında bereket için keçi, arınma için köpek kurban edilirdi.

Bu bayram aynı zamanda evlenmenin bir ön adımı olarak da görülürdü. Genç kızların isimlerinin yazıldığı bir kase aynı mağaranın önüne bırakılır, Romalı genç erkekler bu kaseden ismini çektikleri kızlar ile bayram boyunca birlikte olurlar ve hatta bazıları birbirlerine aşık olarak evlenirlerdi.

Yunan mitolojisinde ise Zeus'un eşi Hera olarak karşımıza çıkan Juno, Mars-Jüpiter arasındaki asteroid kuşağı içinde etkisi en belirgin asteroidlerdendir.

Juno evlilik, doğum, sadakat ve ortaklıklarla alakalıdır. Bir doğum haritasında, hayatımıza ortaklık edecek eşle ve partner seçimimizle ilgili bilgi vermektedir. Aynı zamanda evliliğin kişi için ne anlama geldiğini ve kişinin evliliğe yaklaşımını da gösterir.

Kadın ve erkek haritasında farklı yorumlanır. Sinastri dediğimiz eş uyum analizlerinde, karmik kader eşini, geçmiş yaşamdan getirdiğimiz sebebini bilmediğimiz çekimlere sahip eş veya sevgilileri göstermesi açısından da önemlidir.

Bulunduğu burç, ev ve aldığı açılarla bize evlilik, eş, ortaklıklarla ilgili pek çok bilgi verir.

Yörüngesi ve hızı değişken olduğundan burç değişim süreleri farklılık gösterir.

Juno'nuzun bulunduğu burcu ve yerleşimini en sağlıklı olarak doğum haritanızı çıkarttırarak öğrenebilirsiniz.

Astrolojik olarak gökyüzünde Juno'nun güzel açılar yaptığı tarihler, ilişkiler konusunda genel olarak olumlu etkiler barındırır.

2020 için bu tarihler;

16 Nisan

8 Ekim

13-15 Kasım

9-17 Aralık (Özellikle 14 Aralık)

Herkese keyifli, aşk dolu günler diliyorum.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Bireysel Danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.