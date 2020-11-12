15 Kasım’da İstanbul saatiyle 08:07’de Akrep burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasının yükselen burcu da Akrep. Bu yüzden Akrep vurgusunun yoğun olduğu bir yeniay yaşayacağız.

Yeniaylar, bizi tetikleyen fikirlerin, olayların etkisiyle gündeme gelen başlangıçları ifade eder. Enerjisini 1-2 gün önceden hissetmeye başlayabilir, yeniayda ve takip eden 3 gün boyunca da yoğun etkisini yaşarız. Devam eden etki ise bir sonraki dolunaya kadar, yani 14 gün sürer.

31 Ekim’de Uranüsyen ve kuvvetli bir dolunay yaşamıştık. O dolunayla yaşadığımız tamamlanmalar şimdi bu yeniayda bize bazı başlangıçlar için zemin hazırlamış olacak.

Akrep doğasında sabır, ketum duruş, kuşkuculuk, derine inmeye meyilli olma, krizlerden sakınmama ve gücü önemseme vardır.

Yeniay ile önümüze gelen olaylar ilk etapta bize zorlayıcı ve çözümsüz gibi gelse de sağduyulu ve objektif baktığımızda bir çıkış yolu bulabileceğimizi, dengeleri kurabileceğimizi gösteriyor.

Özellikle kendimizi ilerlemiş görmek istediğimiz durumlarda, ahlaki değerleri gözeterek ve adanmışlıkla çalışmışsak bu yeniay bize umulmadık fırsatlar sunabilir.

Çocuklarla ve gençlerle ilgili konularda gizli düşmanlıklar, art niyetli durumlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda gizli aşk ilişkilerinin, düşmanlıklar sebebiyle ifşa olması da mümkün.

15 Kasım’ı takip eden hafta, ilişkilerde güç dengelerinin yarattığı sorunların gündemde olacağı bir hafta olacak. Hedefe odaklanıp sadece isteklerin gerçekleşmesi için başkalarını zorlama, hatta kurnaz yönlendirmeler olabilir. Bu tip tavırlardan uzak durmaya çalışalım.

Agresif davranıştan ziyade imalı, iğneleyici sözler, kinayeler can acıtabilir.

Para piyasaları da manipülatif durumlara oldukça açık olacağından bir müddet gözlemleyip öyle hareket etmek yerinde olacaktır.

Jüpiter-Plüton kavuşumundan hemen sonra gerçekleşen bu yeniay, artık dünya genelinde yönetim, hukuk ve ahlak konularında işe yaramayanın sonlanacağı süreci bir daha tetikliyor.

Hem dünya hem de Türkiye, aynı bireysel dönüşümlerimiz gibi çarpıcı ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Türkiye haritası da önemli etkiler alıyor. Komşularla ilgili güvenlik tehditleri olabilir. Önemli kademedeki kişilerle ilgili bazı bilgilerin ortaya çıkması söz konusu.

Pandemi ile ilgili de yeni önlemler alınmak zorunda kalınacağı bir dönem olacak.

Akrep Yeniayından 12-18 Kasım, 8-14 Şubat, 10-16 Mayıs ve 13-19 Ağustos doğumlular ve sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) 23 derece civarında önemli vurguları olanlar daha fazla etki alacaklar.

Akrep Yeniayının yükselen burçlara göre etkileri ise şu şekilde;

YÜKSELEN KOÇ

Borçlar, krediler ve hisseli paralarla ilgili girişimlerde bulunmak için iş ortamından bazı destekler gelebilir. Konuların bir anda krize dönüşebileceği bir dönem olduğundan fevri davranmamaya dikkat edilmeli. Aynı zamanda sağlık konularında ortaya çıkabilecek durumlar ihmal edilmemeli.

YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerde ya da ortaklıklarda üzerinde durulmamaya çalışılan konularla ilgili beklenmedik konuşmalar olabilir. Bu ilişkilere bakış şekli değişebilir. Keyif alınan bir uğraşı ilerletmek mümkün.

YÜKSELEN İKİZLER

İş ortamını ve günlük akışı ilgilendirecek bazı önemli kararlar verilebilir. Evle ya da aileyle ilgili istenen bir durumda ilerleme söz konusu. Çalışma arkadaşlarıyla iletişimde bazı gerginlikler yaşanabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

Özel hayat ve çocuklarla ilgili güzel fırsatlar olabilir. Arkadaşlardan da destek alınacak bir dönem. İş ilişkilerinde mümkün olduğu kadar açık iletişime, imalardan uzak durmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

Evle ilgili yapılacak yenilikler için bazı fırsatlar olabilir. Uzak aile üyelerinden beklenmedik haberler alınabilir. Sağlıkla ya da eğitimle ilgili beklenmedik harcamalar söz konusu. İşle ilgili de beklenen bir konuda olumlu gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN BAŞAK

Eğitim ve iletişim konularında keyifli ve yaratıcı girişimler olabilir. Plansız harcamalara ve yakın çevre ilişkilerinde krizli konulara girmemeye dikkat edilmeli. Yurt dışı bağlantılı konularda da güzel gelişmeler olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ

Maddi konularda aileden gelen bazı destekler olabilir. İkili ilişkilerde özgüvenle ilgili yara verecek bazı konuşmalar söz konusu. Uzun süredir ihmal edilen bir konuda da gelişme yaşanabilir.

YÜKSELEN AKREP

Eğitim ya da yakın çevre ilişkileriyle ilgili önemli bireysel kararlar alınabilir. Korkular sebebiyle kısıtlanmamaya gayret edilmeli. Eller, kollarla ilgili kazalara karşı da dikkatli olunmalı.

YÜKSELEN YAY

Kontrol edilemeyen bazı durumları ya da kayıpların maddi anlamda telafisine yönelik fırsatlar gelişebilir. Aşk konularında saklanmış durumlar da bu süreçte ortaya çıkabilir. Kariyer olarak beklenilen bazı fırsatlar bu dönemde gündeme gelebilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Sosyal hayatın hareketlendiği, arkadaş desteğinin iyi hissettirdiği bir dönem. İşle ilgili beklentiler gerilim yaratabilir. Çocuklarla ve eğitim konularıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN KOVA

Kariyer alanında yeni kararlar alınabilir. İş konularındaki iletişimde daha dikkatli olunması gereken bir dönem. Giderlerle ilgili aile desteği de alınabilir.

YÜKSELEN BALIK

Yurt dışıyla ya da hukuki konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Arkadaş gruplarında gerginlikler de olabilir. İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili olumlu bir dönem.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.