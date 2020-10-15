16 Ekim Cuma akşamı, İstanbul saatiyle 22:31’de Terazi burcunda yeniay gerçekleşecek. Yeniayların enerjisi daha çok yeni adımlar attırma ve farkındalıklar oluşturma doğasındadır. Terazi burcu ilişkilerin, uyumun ve estetiğin öne çıktığı bir burçtur. Fakat bu yeniay gerilimli bir yapıda. Öncelikli konusu ilişkiler, ortaklıklar ve birlikte yürütülmeye çalışılan süreçler. Bu konularda süregelen dengesizliğe karşı bizi harekete geçirecek bir yeniay olacak.

Ağustos başında fark ettiğimiz olaylarla ilgili atmadığımız adımları attırmaya zemin oluşturacak ve mevcut ilişkilerimizi sorgulayacağız.

Hayattan almak istediğimiz gerçek keyfi engelleyen durumları, ortaya çıkan birtakım gerginliklerle keşfetme şansımız var. Her sıkıntı ve zorluk, bir durumu fark edelim diye yaşanır. Bu yeniayın gerilimini de o şekilde yorumlamakta fayda var. Fark edelim ki yeni adım atabilelim.

Bir yandan da kendimizi kandırmaya müsait açılar var. Bu noktada işin kolayına kaçmamak gerekiyor. İdealize ettiğimiz kişilerin ve olayların hayal kırıklığını yaşayabiliriz. Ayrıca Merkür’ün Akrep burcunda retro olarak eşlik ettiği gökyüzü, önümüze hiç bilmediğimiz konuları getirmiyor. Başka biriyle birlikte sürdürdüğümüz her durumda samimi isteklerimize sahip çıkmak önemli. Bu sahip çıkış, ego savaşlarına girmeden, fevri davranmadan olmalı. Terazi doğasını unutmamak gerekiyor. Koç burcundaki retro Mars ve sert açıları bizi kışkırtsa da uyanık olmamız gerekiyor.

Ekim sonuna kadar doğum haritası sert etki alanlar ilişkilerinde bitiş kararları alırken, desteklenenler ise yeni ilişkilere başlayabilir.

Finansal konularda belirsizlikler artacağı 2 haftalık süreçte olaylar da beklenenden farklı seyredecek. Sanat camiasından ilişkilere dair sürpriz haberler alabiliriz. Sağlık olarak da bel ve böbrek hassasiyetleri artabilir.

Öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) ve bu burçlarda önemli vurguları olanların daha çok etkileneceği bir yeniay olacak.

(13-19 Ekim, 10-16 Ocak, 9-15 Nisan, 12-18 Temmuz doğumlular daha fazla etki alacak)

Yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

YÜKSELEN KOÇ

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve rekabet konularında yeni bir adım atmak zorunda kalınabilir. Kişisel önceliklerle, karşı tarafın istekleri arasındaki çatışmanın iyi yönetilmesi kritik konu. Sorumluluklarda yaşanacak artışın verdiği engellenme hissi ile ani çıkışlar yaşamamaya dikkat edilirse daha gerçekçi kararlar alınabilir.

YÜKSELEN BOĞA

Çalışma ortamı, günlük işleyiş ve sağlık konularında bazı netleşmeler yaşanacak. Yolunda gitmeyen durumlara karşı bakış açısını değişecek gelişmeler olabilir. Aslında uzun vadede daha huzurlu ve sağlıklı olmayı destekleyen kararlar alınacak.

YÜKSELEN İKİZLER

Çocuklar, aşk hayatı ve hayattan alınan keyifle ilgili durumlarda birtakım gelişmeler yaşanacak. Maddi konularda bazı gecikmeler, zorlanmalar yaşanabilir. Bu da özel hayatla ilgili alınması gereken kararları hızlandıracak ve uzun vadede rahatlık sağlayacak.

YÜKSELEN YENGEÇ

Evle, gayrimenkullerle ve ebeveynlerle ilgili konularda bazı kararların alınması gerekecek. İkili ilişkilerde yüzleşilmesi gereken neyse kaçmamak önemli. İşle ilgili konularda da rekabet çekişmelerinden uzak durmakta fayda var.

YÜKSELEN ASLAN

Yakın çevreyle ve kardeşlerle kurulacak iletişimin şekli değişebilir. Bakış açısını esnek tutabilmek ve uçlarda durmamak önemli. Uzun vadedeki hedeflere ulaşmak için daha yoğun çalışmak ve daha az sosyalleşmek gerekebilir.

YÜKSELEN BAŞAK

Maddi konularla ve kazançlarla ilgili yeni adımlar atılabilir. Finansal anlamda risk alınmaması gereken bu dönemde borçlar, ödemelerle ilgili gerginlikler yaşanabilir. Harcamadan çok kazanca odaklanılması uzun vadeli hedefleri destekleyecektir.

YÜKSELEN TERAZİ

İkili ilişkilerle ilgili önemli bireysel kararlar alınabilir. Karşılıklı meydan okumaların ana konuyu görmeye engel olmamasına dikkat edilmeli. Ailevi sorumluluklar da bakış açısını etkileyebilir. Kişisel öncelikler sakinlikle göz önünde tutularak hareket edilmeli.

YÜKSELEN AKREP

Engel olunamayan durumlarla ilgili artık bir karar vermek gerekecek. İletişim şeklinin günlük hayat akışını olumsuz etkilememesine dikkat edilmeli. Biraz içe dönmek bazı konuları uzun vadede dönüştürebilmeye yardımcı olacaktır.

YÜKSELEN YAY

Arkadaşlarla olan ilişkiler ve ileri dönük koyulmuş hedeflerle ilgili bazı kararların alınacak. Alınacak yeni karalar uzun vadede ikili ilişkileri olumlu etkileyecek. Özel hayatta ve çocuklarla ilişkilerde sınır koyma konusunda gerilim yaşanabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Kariyerle ve toplumsal rolle ilgili bazı kararların verilmesi gereken bir dönem. Sorumluluklar ve özel hayat dengesini kurmak zor olabilir. Fakat atılacak adımlar uzun vadede sağlık ve çalışma ortamı açısından olumlu etkilere sahip olacak.

YÜKSELEN KOVA

Eğitimle, yurt dışıyla ya da inanışlarla ilgili bazı konular farklı değerlendirilebilir. Bu değişim uzun vadede daha keyifli vakit geçirmeye sebep olabilir. Ön görülemeyen aksiliklerden dolayı seyahatlerde gecikmeler, eğitim konularında bazı pürüzler de yaşanabilir.

YÜKSELEN BALIK

Finansal dengelerle ilgili yaşanan gerilim bu konuda bazı radikal kararlar aldırabilir. Sosyal ortamlarda karşılaşılabilecek gerginlikler de öz değer sorgulaması yaşatacaktır. Evle ve aileyle ilgili uzun vadede etkisi hissedilen değişimler yaşanabilir.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.